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ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

22 سبتمبر 2024
People gather near a firetruck and damaged vehicles at the site of Friday's Israeli strike, as search and rescue operations continue, in Beirut's southern suburbs, Lebanon September 21, 2024. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء إلى 45 جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لمسؤولين عسكريين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت الوزارة في بيان عن ارتفاع “عدد الشهداء إلى 45 شخصا”، مشيرة الى استمرار “أعمال رفع الأنقاض” تزامنا مع مباشرة الأدلة الجنائية “أخذ عينات” من جثث في المستشفيات لتحديد هوية أصحابها.
وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة عن استشهاد 37 شخصا، منهم 16 على الأقل نعاهم حزب الله بينهم قائدان عسكريان بارزان.


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