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إنقاذ شخصين ضلّا طريقهما أثناء رحلة صيد في مادبا

22 سبتمبر 2024
إنقاذ شخصين ضلّا طريقهما أثناء رحلة صيد في مادبا

وطنا اليوم:تمكنت كوادر شرطة ودفاع مدني مادبا من إنقاذ حياة صياد تعرض لإرهاق وإعياء شديدين وصديقه بعد أن ضلا طريقهما بمنطقة مكاور نهاية الأسبوع بعد المسير على الأقدام في المنطقة لمسافة تزيد على 5 كلم للوصول إلى موقعهما.
وقال ضابط إعلام الدفاع المدني الملازم أول محمد الخطاطبة في حديثه لإذاعة الأمن العام إنه وفور ورود بلاغ لمركز أمن مليح التابع لمديرية شرطة محافظة مادبا من خلال اتصال هاتفي بوجود أحد الأشخاص وهو يعاني من الإعياء الشديد وبحالة (إغماء) في منطقة جبل مكاور الأثرية باتجاه البحر الميت حيث توجهت كوادر الدفاع المدني إلى المكان برفقة القوة الأمنية وتبين بأن الشخصين هم صيادين وتم إجراء الإسعافات الأولية لأحدهم ونقله إلى المستشفى.
من جانب آخر استعرض الخطاطبة الجهود المبذولة خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تمثلت بالتعامل مع (3403) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ (276 ) حادث إنقاذ والسيطرة على (237) حريق في مختلف محافظات المملكة.
وأشار إلى أن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها والاستجابة لها تعامل فرق الإطفاء التابعة لمديرية دفاع مدني شرق اربد مع حريق شب في مستودع تابع لأحد معارض المفروشات ويحتوي على أثاث جاهز وتقدم مساحة المعرض ب 170 متر بمنطقة شارع الهاشمي ونتج عن الحريق إصابة سيدة بضيق في التنفس اثر استنشاقها للغازات المنبعثة عن الحريق حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق تقديم الإسعافات الأولية للمصابة ونقلها إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي
كما تعاملت فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب داخل احد معامل التنجيد ويحتوي على أسفنج ومواد تنجيد كنب وجلسات عربية في الطابق الأرضي ضمن عمارة مكونة من أربعة طوابق بمنطقة الموقر ونتج عن الحريق إصابة شخص بحروق باليدين وضيق في التنفس أثناء محاولته إخماد الحريق كما تم إخلاء سبعة أشخاص من الطوابق العليا إلى مكان امن وتم إعطاءهم الأكسجين المناسب داخل سيارات الإسعاف فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل ومنع انتشاره فيما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الوالية للمصابين دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى .
كما تعاملت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء مع حريق شب داخل شقة في الطابق الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة التطوير الحضري حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق .. والسيطرة عليه دون وقوع إي إصابات.
وختم حديثه بدعوة سائقي المركبات في حال هطول الأمطار إلى ضرورة التقييد بإرشادات مديرية الأمن العام وعدم اللجوء إلى السرعات الزائدة والابتعاد عن التجاوز الخاطئ وترك مسافة أمان بين المركبات حفاظا على السلامة العامة


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