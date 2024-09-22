كلية العلوم الطبية المساندة في عمان الأهلية تنظم يوم التغيير

وطنا اليوم:برعاية مديرعام الخدمات الطبية الملكية العميد الدكتور يوسف زريقات نظمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمان الأهلية فعالية “يوم التغيير” في مركز الأميرة إيمان للأبحاث والعلوم المخبرية يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، بحضور الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد الكلية .

وقد نظمت الكلية هذه الفعالية بتوجيهات من الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، ومن رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني .

وشهدت الفعالية مشاركة فاعلة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية ، وتم توزيع هدايا على أطفال مستشفى الملكة رانيا للأطفال ومركز فرح، بالإضافة إلى تقديم بطاقات تعريفية توعوية عن تخصصات الكلية الطبية والتطبيقية.

كما تم توزيع قسائم فحوصات مجانية في مركز جامعة عمان الأهلية للسمع والنطق، وقسم البصريات، وقسم التجميل.

وتضمن البرنامج أيضاً مجموعة من الأنشطة، منها : محطة البصرومحطة التحاليل الطبية وجلسات بشرة وجلسات فحص سمع وجلسات فحص نطق ومعلومات طبية تطبيقية عامة ومعلومات عن العلاج الطبيعي وتجارب كيميائية مسلية للأطفال.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم جامعة عمان الأهلية من قبل العميد الطبيب نزيه أبو الشيخ، مدير مركز الأميرة إيمان للأبحاث والعلوم المخبرية، حيث قدم درعًا تكريميًا تقديرًا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع.