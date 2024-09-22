جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس، ومشرف ومدرب سريري للعام الجامعي 2024/2025، وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:

الكلية

التخصص الدقيق

الرتبة الأكاديمية / ملاحظات

كلية العلوم الطبية المساندة

العلاج الطبيعي

أستاذ مساعد / مشارك

كلية العلوم

التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات في التخصصات التالية:-

– علم الدم

– علم المناعة

أستاذ مساعد/

أستاذ مشارك

كلية تكنولوجيا المعلومات

علم الحاسوب

أستاذ مساعد/

أستاذ مشارك

هندسة البرمجيات

أمن المعلومات والفضاء السيبراني

علم البيانات والذكاء الاصطناعي

كلية العمارة والتصميم

التصميم الداخلي

أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك

التحريك والوسائط المتعددة

كلية الأعمال

التسويق الألكتروني

أستاذ مساعد

إدارة الأعمال

كلية التمريض

تمريض

أستاذ مساعد

كلية التمريض

تمريض: مشرف ومدرب سريري

بكالوريوس حاصل على دبلوم مهني أو ماجستير ولديه خبرة في مجال عمله

يشترط في المتقدم:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها

أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.

أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.

يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.

أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.

تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.

الترقيات الأكاديمية

السيرة الذاتية.

وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الخميس 26/9/ 2024

www.philadelphia.edu.jo/job_application:Website

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)