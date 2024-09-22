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نتنياهو يؤجل كلمته المزمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

22 سبتمبر 2024
نتنياهو يؤجل كلمته المزمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وطنا اليوم:نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تصاعد التوتر مع حزب الله اللبناني.
وتوقعت الشبكة الإعلامية الأميركية أن تؤدي كلمة نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى انسحاب كثير من الحاضرين من الجلسة.


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