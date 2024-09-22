الصبيحي : مليون دينار فوائض تأمينية متوقّعة للضمان لسنة 2024

وطنا اليوم:بلغت قيمة الفوائض المالية التأمينية المُحَوَّلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى صندوق استثمار أموال الضمان خلال النصف الأول من العام الحالي (146) مليون دينار.

وبحسب تقديراتي، من المتوقع أن تبلغ الفوائض المالية التأمينية للضمان لعام 2024 كاملاً حوالي ( 275 ) مليون دينار، وهو ما يعني، إذا صدقت التوقّعات، انخفاضاً عن الفائض المتحقق لعام 2023 والبالغ (350) مليون دينار بمقدار (75) مليون دينار وبنسبة انخفاض متوقَّعة حوالي (22%).

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خبير التأمينات والحماية الاجتماعية