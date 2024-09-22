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الصبيحي : مليون دينار فوائض تأمينية متوقّعة للضمان لسنة 2024

22 سبتمبر 2024
الصبيحي : مليون دينار فوائض تأمينية متوقّعة للضمان لسنة 2024
وطنا اليوم:بلغت قيمة الفوائض المالية التأمينية المُحَوَّلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى صندوق استثمار أموال الضمان خلال النصف الأول من العام الحالي (146) مليون دينار.
وبحسب تقديراتي، من المتوقع أن تبلغ الفوائض المالية التأمينية للضمان لعام 2024 كاملاً حوالي ( 275 ) مليون دينار، وهو ما يعني، إذا صدقت التوقّعات، انخفاضاً عن الفائض المتحقق لعام 2023 والبالغ (350) مليون دينار بمقدار (75) مليون دينار وبنسبة انخفاض متوقَّعة حوالي (22%).
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

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