30 قتيلا في انفجار منجم للفحم بإيران

وطنا اليوم:لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم إثر انفجار منجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي شرقي إيران بوقت متأخر أمس السبت.

وأعلن التلفزيون الرسمي الأحد أن الكارثة نجمت عن انفجار لغاز الميثان وبأن إجمالي 69 عاملا كانوا داخله وقت الحادث.

وأعلن الإعلام الرسمي في إيران الأحد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا إثر انفجار منجم للفحم شرقي البلاد في وقت متأخر السبت.

وذكرت وسائل إعلام رسمية بأن الانفجار وقع السبت الساعة التاسعة مساء (17:30 بتوقيت غرينتش).

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن رئيس الهلال الأحمر الإيراني: “تم نقل 17 مصابا إلى المستشفى وما زال 24 شخصا في عداد المفقودين”.

وقدّم الرئيس مسعود بزشكيان التعازي لأسر الضحايا.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون: “تحدثت مع الوزراء وسنبذل كل ما بوسعنا في متابعة ما حدث”.