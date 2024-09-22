بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

30 قتيلا في انفجار منجم للفحم بإيران

22 سبتمبر 2024
30 قتيلا في انفجار منجم للفحم بإيران

وطنا اليوم:لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم إثر انفجار منجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي شرقي إيران بوقت متأخر أمس السبت.
وأعلن التلفزيون الرسمي الأحد أن الكارثة نجمت عن انفجار لغاز الميثان وبأن إجمالي 69 عاملا كانوا داخله وقت الحادث.
وأعلن الإعلام الرسمي في إيران الأحد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا إثر انفجار منجم للفحم شرقي البلاد في وقت متأخر السبت.
وذكرت وسائل إعلام رسمية بأن الانفجار وقع السبت الساعة التاسعة مساء (17:30 بتوقيت غرينتش).
وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن رئيس الهلال الأحمر الإيراني: “تم نقل 17 مصابا إلى المستشفى وما زال 24 شخصا في عداد المفقودين”.
وقدّم الرئيس مسعود بزشكيان التعازي لأسر الضحايا.
وقال في تصريحات نقلها التلفزيون: “تحدثت مع الوزراء وسنبذل كل ما بوسعنا في متابعة ما حدث”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:56

العمل الإسلامي النيابية تختار العرموطي رئيسا وتناقش الضرائب والمناهج

19:51

القضاء الشرطي يحقق في تجاوزات أثناء القبض على مواطن

19:47

رئيس الوزراء يعرب عن التزام الحكومة بدعمها المطلق للجهاز القضائي

19:43

المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 4 يباشر تقديم خدماته الطبية والعلاجية

19:39

صحفيون أردنيون يستنكرون إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله

19:32

هل ما فعلته اسرائيل سيدفع اصحاب القضية العادلة للاستسلام؟

19:29

جامعة البترا تكرم أكاديميَّيْن تم اختيارهما ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين في العالم حسب التخصص في التقرير السنوي الصادر عن جامعة ستانفورد للعام 2024

19:27

هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

19:25

Orange Jordan Launches its Back-to-School Campaign, “Start Now and Don’t Wait, The Fastest Internet is Here”

19:24

أورنج الأردن تطلق حملة “ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا” بمناسبة العودة إلى المدارس

19:14

حزب الله يشيع إبراهيم عقيل ويعلن معركة الحساب المفتوح

19:09

نائب الملك يشدد على ضرورة الارتقاء بنوعية التعليم العالي

وفيات
الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024وفيات الأربعاء 18-9-2024