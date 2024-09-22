موظفو أورنج الأردن يتطوعون في اليوم العالمي لتنظيف البيئة للمساهمة في نظافة غابات اشتفينا بعجلون

وطنا اليوم:بالتزامن مع اليوم العالمي لتنظيف البيئة الذي يصادف 20 أيلول من كل عام، وفي سياق الجهود البيئية المستمرة التي تقوم بها أورنج الأردن، أمضى 32 موظفاً من الشركة يوماً أخضراً مميزاً في أحضان منطقة اشتفينا في عجلون، وذلك بالشراكة مع مبادرة أهل البلد الهادفة إلى نشر السلوك الإيجابي بين الأفراد لبناء مجتمع متماسك ومتقدم.

وتمحورت مبادرة أورنج الأردن بصورة أساسية حول نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة لتحقيق نوعية حياة أفضل. وفي إطار المبادرة، توجه فريق الشركة إلى غابات اشتفينا بمحافظة عجلون لتنظيف المنطقة، تبع ذلك زيارة محمية عجلون وممارسة رياضة المشي لمدة ساعة ضمنها عبر مسار الأيل الأسمر للتعرف على إرث المنطقة. هذه الأنشطة جاءت بالتوازي مع حملة “أفسحوا مجالاً للحياة” التي أطلقتها منظمة Let’s Do It على المستوى العالمي لتوجيه الأنظار إلى الأرقام المقلقة في المجال البيئي، والتي تشكل تحديات ملحة، بما فيها إنتاج 2 مليار طن من النفايات الصلبة عالمياً، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2050، وغيره من الأرقام التي تشكل عقبة في طريق كوكب أخضر وصالح للعيش، وذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جدية.

وعلى مدار الأعوام الماضية، قدمت أورنج الأردن أمثلة كثيرة على حرصها على حماية البيئة والحفاظ عليها، من خلال اتخاذ خطوات فاعلة وتنفيذ مبادرات مختلفة لتقليص الآثار البيئية لانبعاثات الكربون، إلى جانب تجديد التزامها في هذا المجال من خلال تشجيع الموظفين على المشاركة في برنامج “Engage for Change” الذي أطلقته أورنج الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز انخراط الموظفين في برامج المسؤولية المجتمعية الخاصة بالشركة.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن تتيح الفرصة لموظفيها بصورة مستمرة للمشاركة في الأنشطة والمبادرات البيئية، متوجةً ذلك مؤخراً بافتتاح غابتها الثالثة في ماحص تحت اسم غابة الاستقلال من أورنج، تحت رعاية وزارة الزراعة ضمن مشروع التحريج الوطني؛ حيث شارك الموظفون في زراعة 500 شجرة.

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