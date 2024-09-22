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الأمن يحذر من الانزلاقات بالتزامن مع بدء موسم الأمطار

22 سبتمبر 2024
الأمن يحذر من الانزلاقات بالتزامن مع بدء موسم الأمطار

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن العام ضرورة القيادة بتأنٍ وحذر وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مع أولى زخات المطر التي عادة ما تتسبب بانزلاقات نتيجة اختلاط مياه الأمطار مع الأتربة ومخلفات المركبات على الطرقات.
كما أكدت المديرية أهمية التأكد من سلامة الإطارات والكوابح لتفادي وقوع الحوادث المرورية.
وأشارت إلى جاهزيتها العالية وانتشار دورياتها المرورية في الميدان، داعية المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة


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