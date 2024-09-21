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“مؤتمر أردني يسلط الضوء على دور المبادرات المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة”

21 سبتمبر 2024
“مؤتمر أردني يسلط الضوء على دور المبادرات المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة”

مندوبا عن وزير الشباب شارك مساعد أمين عام وزارة الشباب للشؤون الفنية والاستراتيجية الدكتور ياسين الهليل، فعاليات المؤتمر الأردني الأول للمبادرات المجتمعية التي نظمتها مبادرة بصمات شبابية بهدف تسليط الضوء على دور المبادرات المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة.

وأكد الهليل أن وزارة الشباب تولي دعم وتوطين المبادرات الشبابية الهادفة وذات الأثر في تحقيق التنمية المستدامة. مبينا أهمية إشراك الشباب في الجهود الوطنية الرامية إلى التنمية والتطوير.

وتحدثت ختام العبادي رئيس قسم الشباب بالجامعات في الوزارة عن أهمية تمكين المبادرات المجتمعية لتقود دورا تنمويا يتناسب والاحتياجات والأولويات الوطنية بما تقدمه من حلولا إبداعية للعديد من القضايا والتحديات.


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