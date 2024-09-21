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وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في السعودية

21 سبتمبر 2024
وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في السعودية

وطنا اليوم_أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص السعودي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال زيارة وفد صناعي أردني الى المملكة العربية السعودية، نظمتها غرفة صناعة عمان، حيث ضم الوفد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي وممثلين لعدة شركات صناعية أردنية من مختلف القطاعات.

 

واضاف الجغبير أنه جرى خلال هذه الزيارة لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي في الرياض، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية في السعودية الدكتور هيثم أبوالفول، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا وان التبادل التجاري بينهما يتركز في سلع محددة، لا يتناسب مع التنوع الانتاجي للقطاع الصناعي في البلدين، ففرص التكامل الصناعي موجودة ويمكن البناء عليها، حيث حضر اللقاء امين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان ورئيس مجلس الاعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين ورئيس اللجنة الصناعية في الاتحاد ابراهيم بن الشيخ.

 

واوضح الجغبير ان الزيارة شملت عقد لقاءات عمل مباشرة بين الصناعيين الاردنيين واصحاب الاسواق والمولات الكبيرة في مدينة الرياض كأاسواق العثيم واسواق الحكير واسواق التميمي واسواق المزرعة واسواق اللولو حيث حظيت هذه الزيارات باهتمام واضح من هذه المراكز، حيث تم عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث ادخالها الى هذه الاسواق، التي تعتبر الأكبر في المملكة العربية السعودية.

 

وفي مدينة جدة اشار الجغبير الى ان الوفد الصناعي التقى عدد من اصحاب المراكز التجارية الرئيسية في المدينة، أسواق بنده وأسواق الدانوب (بن داوود). حيث ابدى مسؤولو هذه المراكز اعجابهم بالمنتجات الأردنية التي تم عرضها.

 

وأكد الجغبير ان هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات السابقة الناجحة لوفود صناعية أردنية الى كل من سلطنة عمان وقطر والجزائر والمانيا، والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الاعمال في تلك الدول، حيث سيتم العمل على تنظيم زيارة وفود صناعية في المستقبل الى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استراتيجية غرفة صناعة عمان في تعزيز تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في الاسواق المستهدفة.

 

يذكر أن الوفد الصناعي أردني ضم ممثلين لكل من: مجموعة العملاق الصناعية، أوزاني للحلول البيئية، شركة مجمع البندر للحلويات / حلويات حبيبة، شركة وائل هاني حداد وشريكه، السلاسل التجارية، مؤسسة صانع الخشب، شركة الاخوة للصناعات الغذائية، بالميرا لزراعة وتجارة التمور، شركة قبلان للصناعات الغذائية، مصنع الاسفنج الوطني، شركة زمزم لصناعة الزيوت النباتية والمواد الغذائية، شركة سامبا للصناعات البلاستيكية، الشركة المثالية لمنتجات الألبان، شركة الزغل الصناعية، شركة محمد حسن اشتانة واخوانه الصناعية، شركة الدرة العالمية للمنتجات الغذائية، السعودية الأردنية للتنمية الصناعية، شركة أغاني للحلويات والمثلجات وشركة لميس لصناعة المنظفات .


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