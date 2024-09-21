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مهم للمقترضين.. راجعوا البنوك غدا للضرورة

21 سبتمبر 2024
مهم للمقترضين.. راجعوا البنوك غدا للضرورة

وطنا اليوم_أوضح الخبير الاقتصادي منير دية، أنه بعد صدور قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بتخفيض الفائدة على أدوات الدينار بمقدار نصف نقطة مئوية أو 50 نقطة أساس، فهذا يعني أن كل قرض تم رفع الفائدة عليه خلال الفترة الماضية يجب أن يتم تخفيضه ابتداءً من يوم غد.

وأضاف دية ، أنه بعد قرار المركزي، أصدرت جمعية البنوك الأردنية قراراً يفيد بأن معظم القروض في الأردن تخضع لنسب فائدة ثابتة ولن يجرى عليها تعديل.

ودعا دية المواطن الأردني المقترض من البنوك الأردنية إلى أن يراجع البنك ابتداءً من يوم غد الأحد، مشيراً إلى أن المواطن الذي يعلم أنه تم رفع الفائدة عليه وزيادة قيمة القسط أو مدة القرض خلال الفترة الماضية يجب أن يتم خفض تلك الفائدة بمقدار نصف نقطة ابتداءً من يوم غد.

ووجه نصيحة للمقترضين بمراجعة فروع البنك الذي يتعاملون معه، وإن كان من ضمن الشرائح التي تم رفع الفائدة عليها، فيجب أن يلتزم البنك بقرار المركزي في خفض الفائدة.

ودعا دية البنوك إلى الالتزام بقرار البنك المركزي، والتخفيف عن المقترضين بتخفيض الفائدة بنفس النسبة وبنفس الإجراء الذي كانت البنوك تتعامل معه حين رفعت الفائدة، وذلك بشكل فوري وبأثر رجعي على المواطنين المقترضين، وعكس القرار على المواطنين بتخفيض قسط القرض أو مدته بصورة فورية.


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