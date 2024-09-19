تنقلات بين عدد من قضاة الشرع الشريف (أسماء)

وطنا اليوم:قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تنقلات بين 44 من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف ابتداء من الأحد المقبل.

وشملت التنقلات نقل رياض قاسم محمد دويري مفتش المحاكم الشرعية قاضياً في محكمة استئناف عمان الشرعية، وعماد محمود سالم السرحان عضو محكمة استئناف عمان الشرعية مفتشا للمحاكم الشرعية، والدكتور جعفر محمد عبدالقادر الصرايرة مفتش المحاكم الشرعية قاضياً في محكمة استئناف معان الشرعية، وجميل فهد نوران الجبور قاضي محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور عدنان توفيق أحمد المساعفة وتكليفه بالأعمال الإدارية إضافة إلى عمله.

وشمل القرار نقل خطاب إسماعيل فلاح عربيات القاضي في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية مفتشا للمحاكم الشرعية، والدكتور فراس يوسف احمد العنانبة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية /التنفيذ مفتشا للمحاكم الشرعية، ومحمد موسى محمد بني عواد قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية /القضايا قاضياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ التنفيذ، وتكليف قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /القضايا علي فايز عبدالرحمن بني فواز بأعمال التنفيذ في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التنفيذ إضافة إلى عمله، ونقل ملاذ سعود محمد أبو رمان قاضي محكمة السلط الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور علي رضوان فرج الزبيدي.

وجرى نقل مراد احمد محمد علي الكاساني القاضي في مديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التوثيقات وتكليفه بالأعمال الإدارية إضافة إلى عمله، والدكتور عدنان توفيق احمد المساعفة قاضي محكمة ناعور الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها احمد قبلان احمد الزريقات، والدكتور عطا سالم سعد أبو الغنم قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية / التنفيذ قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها عيسى عبدالهادي عيسى الدبوبي، وأسامه سالم احمد جوارنة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ التنفيذ قاضياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها محمد موسى محمد بني عواد، وسامح ماجد عبد الله عبيدات قاضي محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور يوسف عليان احمد درادكه.

وشملت التنقلات، نقل جلال مخلد عايد الثنيان قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/ التنفيذ قاضياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التوثيقات وتكليفه بالأعمال الإدارية إضافة إلى عمله، وسائد مخلد هجهوج المجالي قاضي محكمة القصر الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها معاذ عبدالكريم عبدالرحمن القطاونه، واحمد قبلان احمد الزريقات قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /القضايا قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /التوثيقات، وفؤاد علي عبدالله الشياب قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها عمر محمد فالح الرواحنه.

وضمت القائمة، نقل زيد احمد عبد الزعبي قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً في محكمة السلط الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها ملاذ سعود محمد أبو رمان، والدكتور فراس خلف فالح الحنيطي قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً في محكمة جرش الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها محمد احمد عيسى الرواشده، والدكتور سعد عباس سليمان البدور قاضي محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة معان الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها اسامه عدنان محمد البطوش، وحلمي محمد فالح السلامين قاضي محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/ التوثيقات قاضياً في محكمة القويرة الابتدائية الشرعية، ومحمد احمد عيسى الرواشده قاضي محكمة جرش الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية، ونزار ياسر دايج الخرشه قاضي محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضياً في محكمة القصر الابتدائية الشرعية.

كما اشتملت على نقل الدكتور ماجد سمير نزال مرجي قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التوثيقات قاضياً في مديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان، وتكليف قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /القضايا احمد علي خليل كنعان للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور معاذ إبراهيم سالم خليفات إضافة إلى عمله، ونقل اسامه عدنان محمد البطوش قاضي محكمة معان الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية، وعيسى عبدالهادي عيسى الدبوبي قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /القضايا قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/ التنفيذ، والدكتور هاني مفلح محمد السلمات العنزي قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /التوثيقات قاضياً في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية /التوثيقات، ومعاذ عبدالكريم عبدالرحمن القطاونه قاضي محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/ التوثيقات وتكليفه بالأعمال الإدارية في مجمع محاكم العقبة الابتدائية الشرعية إضافة الى عمله.

كما جرى نقل الدكتور يوسف عليان احمد درادكه قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً في محكمة الوسطية الابتدائية الشرعية، وبشار كامل عبدالله العبيدات قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها امين عبدالكريم يوسف العلاوين، ونقل عمر عبد حسن العبداللات قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /التنفيذ قاضياً في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها رشيد احمد علي الفريحات، وتكليف قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التنفيذ حاكم عوده خلف السرحان بأعمال التركات في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التركات إضافة الى عمله، وهمام عبدالحافظ نهار الربطه قاضي محكمة ناعور الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية، والدكتور عباده احمد عبدالرحمن ابداح قاضي محكمة الوسطية الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة جرش الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور عمر عوده عايد الغبين.

وشمل القرار نقل محمد موسى داود عقل قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التوثيقات قاضياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التنفيذ، ورعد محمد حسين الحجازي/ قاضي محكمة سحاب الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها فؤاد علي عبد الله الشياب، وإسماعيل مفضي عبدالمحسن الخلايله قاضي محكمة زي الابتدائية الشرعية / قاضياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور عمر حسن موسى ابوقريق، والدكتور انس عبدالله عوده القرعان قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /التوثيقات قاضياً في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها همام عبدالحافظ نهار الربطه، ورائد عامر سعد الدين درويش قاضي محكمة الجفر الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/القضايا، واحمد حماد يوسف أبو عيد قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /التنفيذ قاضياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التوثيقات، وانس احمد جويعد النعيمات قاضي محكمة القويرة الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/ التنفيذ، وعيسى محمد احمد الغزو قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها بشار كامل عبدالله العبيدات.