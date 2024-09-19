الأردن يشارك في معرض ‘توب ريزا’ في فرنسا 

وطنا اليوم_شاركت هيئة تنشيط السياحة في معرض “توب ريزا” السياحي 2024 الذي يُقام في العاصمة الفرنسية باريس من خلال جناح اردني مميز ، خلال الفترة من 17-19 أيلول الجاري ، بمشاركة 18 مكتب سياحة وسفر إضافة الى الملكية الأردنية للطيران وسلطة إقليم البترا وسلطة إقليم العقبة.

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات قال في بيان صحفي، إن معرض سوق السفر الفرنسي العالمي “توب ريزا” من أهم المعارض في فرنسا، حيث سيمثل فرصة لتنشيط حركة السياحة الفرنسية الوافدة للمملكة وعقد شراكات مع مكاتب السياحة والسفر المحلية ونظيرتها الفرنسية .

وأجرى عربيات فور وصوله الجناح الاردني، عددًا من اللقاءات الصحفية مع وسائل إعلام محلية وأجنبية، لعرض الإجراءات التحفيزية التي تهدف إلى جذب السائح الأجنبي بشكل عام والفرنسي على نحو خاص.

وتوقع عربيات أن يلقى الجناح الاردني الاهتمام من قبل الصحافة والإعلام الفرنسي، مؤكدا أهمية السياحة وتميزها وتنوع منتجها وما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار رغم الظروف التي اثرت على السياحة سابقا من تأثيرات وباء كورونا.

وأضاف عربيات تأتي مشاركة الأردن في هذا المعرض كجزء من جهود المملكة لتعزيز قطاع السياحة وتعريف العالم بتنوعها واهميتها حيث يعرض جناح الأردن في المعرض مجموعة من المنتجات والخدمات السياحية التي تعكس التراث الغني للبلاد وطبيعتها الخلابة، بما في ذلك المواقع التاريخية بالإضافة إلى مشاريع السياحة البيئية والمستدامة.

وبين عربيات في تصريح له: “نحن فخورون بمشاركتنا في معرض ‘توب ريزا’، والذي يُعتبر فرصة ممتازة لعرض ما يقدمه الأردن من تجارب سياحية فريدة ، نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل مع شركاء الصناعة السياحية العالميين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع.”

وقال أيضا تُعتبر مشاركة الأردن في “توب ريزا” خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأكيد التزامها بتطوير سياحة مستدامة تساهم في النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وعلى هامش انغقاد المعرض، سيتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات والندوات بمشاركة خبراء في مجال السياحة لبحث أحدث الاتجاهات والتحديات في القطاع، مما يوفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين.

من جانبهم اشار عدد من الزوار الى اعجابهم بتصميم الجناح الأردني والذي اقتبس تصميمه من جرش الاثرية وتمثل المدخل الرئيسي للجناح في بوابة هادريان الاثرية .