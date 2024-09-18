وزير الصحة يكشف : مصابون من لبنان نقلوا لإيران وسوريا

وطنا اليوم:لا يزال لبنان بحالة صدمة مما عاشه، أمس الثلاثاء، بسبب انفجارات غامضة ومفاجئة طالت آلاف أجهزة النداء المعروفة بالبيجر والتي يستعملها عناصر حزب الله، مخلّفة آلاف الإصابات.

فقد أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن الوزارة كانت جهّزت المستشفيات في البلاد بعد اشتداد حدة التوتر والمؤشرات التي أنذرت باحتمال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

كما أكد أنها لم تتوقع ما ألمّ بها أمس، مؤكداً وفاة 12 شخصاً نتيجة الهجوم، وإصابة 2800 آخرين.

وأوضح أنه تم نقل مصابين من لبنان إلى إيران وسوريا.

ولفت في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن نحو 300 إصابة بحالة حرجة نتيجة الانفجارات، مشددا على أن وضع المستشفيات بات حرجاً بعد أن استقبلت 100 مستشفى مئات المصابين.

وكشف أنه تم إجراء 460 عملية للمصابين بتفجير أجهزة الاتصال أغلبها في العيون، موضحا أن 2780 جريحا وصلوا للمستشفيات خلال نصف ساعة بعد الحادث.

كذلك أكد على أن حجم التفجير كان كبيرا للغاية، وتم من دون سابق إنذار.

وكان لبنان عاش ساعات عصيبة، أمس الثلاثاء، بعد أن طالت انفجارات غامضة ومفاجئة آلاف أجهزة النداء المعروفة بالبيجر والتي يستعملها عناصر حزب الله، وأوقعت آلاف الإصابات.

كما وجّهت العملية الأنظار إلى احتمال شنّ إسرائيل عملية عسكرية واسعة شمالاً، خصوصا مع زيادة التوتر على الجبهات، وتلميح حزب الله برد قاس.

خرق استخباراتي

يذكر أن هذا الاختراق أتى بعدما ذكرت مصادر لبنانية مطلعة قبل أشهر (منذ يوليو الماضي) أن حزب الله بدأ باستخدام الرموز في الرسائل وخطوط الهواتف الأرضية وأجهزة البيجر لمحاولة التهرب من تكنولوجيا المراقبة المتطورة لإسرائيل، بهدف تفادي محاولات الاغتيال التي طالت عدداً من كبار قيادييه في الفترة الماضية.

ومثل هذا الهجوم الدقيق باستخدام أدوات قديمة إلى حد كبير نجاحاً كبيراً لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بعد اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في نهاية يوليو الماضي في طهران.