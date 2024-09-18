حسّان: مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسّان، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاته مرة كلَّ شهر في المحافظات؛ ليقوم الفريق الوزاري بعد ذلك بمتابعة احتياجات المحافظة وقطاعاتها، والتَّفاعل مع مواطنيها، مضيفا “ألتزم شخصيَّاً بالتَّوجيه الملكي، وسأكون حاضراً في مدننا وقرانا وبوادينا ومخيَّماتنا أسبوعياً، للاطلاع بشكل مباشر على الاحتياجات والمطالب لتقديم الحلول السريعة لبعضها”.

أضاف حسَّان: “الإعداد للقاءات دورية مع المعنيين من القطاع الخاص في إعداد رؤية التحديث الاقتصادي في مختلف قطاعاتها؛ حتى نضمن التَّطوير المستمرّ للبرامج التنفيذية لهذه الرؤية”.

ولفت إلى خلوة وزارية تشمل الأمناء العامين في الوزارات، السبت المقبل؛ لتنظيم عملنا ضمن منظومة لقياس الأداء وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وفي إطار برامج التحديث الاقتصادي والإداري وكتاب التَّكليف السَّامي.

وتابع: “لا أسألكم المستحيل، بل أطلب منكم العمل بلا كلل؛ لتحقيق كل ما يمكن إنجازه في كلِّ يوم، وفي كل ساعة، بلا تأخير أو تردد؛ فهذا حقٌّ لكل مواطن علينا، ونحن جميعاً مساءلون أمام شعبنا وأمام جلالة الملك”.