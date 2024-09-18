الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أمريكا

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويلقي جلالته خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية في دورتها التاسعة والسبعين، التي تبدأ في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك.

ويعقد جلالة الملك، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين.

ويلتقي جلالته، في ولاية ميريلاند، حاكم الولاية ويس مور، بالإضافة إلى مجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي عدد من الشركات والجامعات الأمريكية.

ويرافق جلالة الملك في الزيارة جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة