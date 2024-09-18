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ضبط وحجز مركبة قادها سائقها بتهور

منذ 8 ثواني
ضبط وحجز مركبة قادها سائقها بتهور

وطنا اليوم:تمكن العاملون في إدارة السير في مديرية الأمن العام، من ضبط مركبة ظهرت في مقطع مصور وكان سائقها يقودها بطريقة متهورة واستعراضية بشكل يهدد حياته ومن معه، وحياة مستخدمي الطريق.
وأكدت مديرية الأمن العام اتخاذ أشد الاجراءات القانونية والإدارية بحق السائق المخالف، وحجز المركبة في ساحات الحجز المخصصة لمدة شهر، إضافة للعقوبات المقررة وفقاً لقانون السير.


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