تجديد التعاون بين بنك ABC في الأردن وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام لدعم تعليم ثمانية طلاب وطالبات

وطنا اليوم:في إطار التعاون المستدام بين صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وبنك ABCفي الأردن، تم الإعلان عن تجديد الشراكة بين الطرفين للعام الحالي. حيث تأتي هذه الشراكة لتعزيز فرص التعليم والدعم لثمانية شباب وشابات من المنتفعين من الصندوق، بهدف مساعدتهم في مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم.

تغطي المنحة المقدمة من البنك كافة التكاليف الخاصة بثلاثة طلاب من خريجي دور الرعاية، وتشمل التعليم الجامعي والمصروف الشهري بالإضافة إلى برامج التطوير الذاتي والصحة النفسية الخاصة بهم. إلى جانب دعم التعليم لخمسة طلاب أيتام آخرين من مناطق جيوب الفقر من خلال تغطية تكاليف تعليمهم الجامعي خلال العام الدراسي كاملاً.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود بنك ABC في الأردن المستمرة في دعم التعليم وتمكين الشباب ليكونوا من المساهمين في التنمية المجتمعية المستدامة ، كما وتعتبر تجسيداً لمسؤوليته المجتمعية.

وعلّق سعادة السيد جورج فرح صوفيا، المدير العام لبنك ABC في الأردن، قائلاً: “نحن فخورون بالتعاون مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، ونسعى دائماً لدعم الشباب لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم. ونؤمن بأن التعليم هو جوهراً أساسياً لبناء مستقبلهم. كما ونسعى من خلال هذه المنح إلى توفير ظروف معيشية ملائمة لهم لدعم وتطوير مهاراتهم ومساعدتهم في تحقيق النجاح الدائم لهم.”

ومن جانبها، عبرت سعادة السيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، عن امتنانها لهذه الشراكة قائلة : “نحن سعداء بهذه الشراكة، ونسعى دوماً لتعزيز علاقاتنا مع شركائنا، لأننا نعتبرهم شركاءً معنا في تنمية مستقبل شبابنا. كما وأن شراكتنا مع بنك ABC في الأردن أتت لتشمل تمكين قدرات ومهارات شبابنا الى جانب التعليم، إيماناً من البنك بضرورة الاستثمار بمستقبل شبابنا وشاباتنا من خلال شراكتهم المستدامة معنا.”

تعد هذه المبادرات من الخطوات الهامة في تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وتنمية الشباب بالاضافة الى تمكينهم والاستثمار بمستقبلهم وخاصة من فئة الأيتام، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات المحتاجة في الأردن.

صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن ال 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4872 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3473 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.