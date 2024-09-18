كلب يعقر ٩ اشخاص في اربد بينهم اطفال

وطنا اليوم:تسبب كلب ضال في عقر ٥ اطفال وثلاثة شبان وفتاه في التاسع عشر من عمرها في منطقة شارع فلسطين بمحافظة اربد .

وهاجم الكلب الضال المواطنين مسببا اصابات ، ومن بين المصابين طفل وآخر اربعيني ، حيث لاذ الكلب الضال بالفرار وتسبب الكلب الضال بحالة ذعر وخوف ورعب بين السكان المحليين بعد مهاجمته للمواطنين امام منازلهم .

وقال مصدر في مديرية الصحة ان عدة اشخاص بينهم اطفال تعرضوا لعضات من كلب ضال أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الاعماق بينهم طفل ادخل مستشفى الاميرة بسمة لاستكمال علاجه واصفا حالته بالجيدة وانه تم تقديم الاسعافات والعلاجات اللازمة لسبعة حالات تم عقرها من كلب ضال وجرى اعطائهم المطعوم الخاص بذلك وسيستكملوا علاجهم وفق البروتوكول الطبي المتبع .