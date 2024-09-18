20 شهيدا و54 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 348 على قطاع غزة انه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 41272 شهيدا و95551 اصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي