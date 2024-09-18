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الملك ينعم على وزراء حكومة الخصاونة بميدالية اليوبيل الفضي

منذ 11 ثانية
الملك ينعم على وزراء حكومة الخصاونة بميدالية اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية، الأربعاء، رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء الحكومة المستقيلة.
وأعرب جلالته عن شكره على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسؤولية، وأنعم عليهم بميدالية اليوبيل الفضي.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.


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