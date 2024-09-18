6 وزراء دولة في حكومة جعفر حسان – أسماء

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، وجاء في التشكيلة الوزارية 6 وزراء دولة وتاليا الأسماء:

1- الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

2- عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

3- الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.

4- الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

5- مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

6- الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.