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6 وزراء دولة في حكومة جعفر حسان – أسماء

منذ ساعة واحدة
6 وزراء دولة في حكومة جعفر حسان – أسماء

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، وجاء في التشكيلة الوزارية 6 وزراء دولة وتاليا الأسماء:

1- الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.
2- عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
3- الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.
4- الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.
5- مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
6- الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.


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