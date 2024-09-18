تعرف على السير الذاتية لوزراء حكومة جعفر حسان

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

وتاليا السير الذاتية للوزراء الجدد:

* أيمن الصفدي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية.

مكان وتاريخ الولادة: مواليد مدينة الزرقاء عام 1962

المؤهل العلمي:

يحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من جامعة اليرموك

شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة.

اهم المناصب التي شغلها:

* مستشارا لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم

* محررا مسؤولا في جريدة الإتحاد الإماراتية

* رئيس تحرير مسؤول وكاتب يومي في صحيفة الغد

* متحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق

* مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية

* رئيس تحرير مسؤول في صحيفة الجوردان تايمز وكاتبا سياسيا فيها

* مديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي

* سكرتيرا إعلاميا لسمو الأمير الحسن بن طلال.

* كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن للعديد من وسائل الإعلام العربية والدولية المرموقة.

* عمل عضوا في مجالس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والإتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن.

* نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة

الأوسمة:

وسام الاستقلال من الدرجة الثانية

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*وليد المصري وزيراً للإدارة المحلية

مكان وتاريخ الولاده: 1959

الوظيفة الحالية:

المؤهل العلمي:

جامعة القاهرة تخصص هندسة 1983

اهم المناصب التي شغلها:

وزيرا للادارة المحلية

رئيس بلدية اربد الكبرى

مساعد اسبق لأمين العاصمة

وزير للاشغال العامة والاسكان 2013

وزيرا للشؤون البلدية 2013-2018

2018-2019 وزيرا للشؤون البلدية ووزيرا للنقل

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*مازن الفراية وزيراً للداخلية

مكان وتاريخ الولادة : الكرك – 1969

المؤهل العلمي :

ماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الحرب الامريكية

ماجستير في العلوم العسكرية من كلية مبارك العبدالله / الكويت

بكالوريس علوم عسكرية من جامعة مؤته

بكالوريس في الإدارة العامة من جامعة مؤته

أهم المناصب التي شغلها :

رئيس شعبة العمليات في مديرية العمليات الحربية المشتركة على فترتين

المشاركة في بعثة مراقبة الأمم المتحدة في جورجيا

ممثل للمملكة الأردنية الهاشمية في القيادة المركزية الامريكية

رئيس لدائرة التخطيط وتطوير القدرات الدفاعية في مديرية التخطيط والتنظيم

مدير خلية عمليات أزمة كورونا

نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات​

الأوسمة:

وسام الإستقلال

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*محمد المومني وزيراً للإعلام

تاريخ الولادة: 1973 .

المؤهل العلمي:

درجة الدكتوراه علوم سياسية جامعة شمال تكساس 1998-2003

درجة الماجستير علوم سياسية الجامعة الاردنية 1994-1997

درجة البكالوريوس علوم سياسية/اقتصاد الجامعة الاردنية 1990-1994

اهم الوظائف التي شغلها:

وزير دولة لشؤون الاعلام 2018

وزير دولة لشؤون الإعلام/ الناطق الرسمي باسم الحكومة

وزير دولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية/ والناطق الرسمي باسم الحكومة

عميد معهد الإعلام الأردني.

مستشار في رئاسة الوزراء لحكومة دولة عون الخصاونة ودولة فايز الطراونة.

أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك.

محاضر في مواد العلوم السياسية في جامعة رايس الأمريكية في مدينة هيوستن الأمريكية.

مدير تنفيذي للمركز الاقليمي للأمن الانساني.

مستشار سياسات في وزارة التنمية السياسية.

كبير مستشاري السياسات ونائب مدير برنامج تعزيز السلطة التشريعية التابع لمركز التنمية الدولية في جامعة ولاية نيويورك.

محاضر لمساق النظام السياسي الأمريكي في جامعة شمال تكساس.

نائب مدير إدارة مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع

كاتب في صحيفة الغد الأردنية.

ناشر للعديد من الكتب والدراسات والابحاث في المجلات العلمية المحلية والدولية ومراكز الأبحاث الدولية.

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*محمد الخلايلة/ وزيراً للأوقاف

مكان وتاريخ الولادة: مواليد عام 1967.

المؤهل العلمي:

دكتوراه فقه وأصوله، أصول فقه – جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

أهم المناصب التي شغلها:

مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية.

أمين عام دائرة الإفتاء العام.

الأمين العام لدائرة الإفتاء العام بالوكالة.

عضو مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني.

عضو مجلس الإفتاء الأردني.

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يعرب القضاة وزيراً للصناعة والتجارة

وزير الصناعة والتجارة والتموين 2018

مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

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خالد البكار وزيراً للعمل

‏تاريخ الميلاد: 1968/2/7

عضو مجلس النواب الخامس عشر

عضو مجلس النواب الخامس عشر

عضو مجلس النواب الثامن عشر

عضو مجلس الأعيان الثامن والعشرون

عضو مجلس الأعيان التاسع والعشرون

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بسام التلهوني وزيراً للعدل

مكان وتاريخ الولادة : عمان سنة 1964.

المؤهلاات العلمية :

تخرّج من الجامعة الاردنية كلية الحقوق.

ماجستير من الجامعة الاردنية.

دكتوراه في القانون من جامعة ادنبره / بريطانيا.

أهم المناصب التي شغلها :

وزير العدل.

عضواً في مجلس الاعيان .

وزيراً مكلفاً للداخلية.

وزيراً مُكلّفاً للتربية والتعليم

وزيراً مُكلّفاً للتعليم العالي والبحث العلمي .

رئيس مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية .

وزير العدل للفترة 2013-2016.

محامياً لمدة تزيد عن عشرين عاماً .

مستشاراً قانونياً للعديد من المنظمات الدولية والخاصة .

استاذ القانون في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية .

رئيس المركز الوطني للملكية الفكرية .

مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة 2010-2012.

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*مهند شحادة وزير دولة للشؤون الاقتصادية

المؤهل العلمي:

بكالوريوس حاسوب

ماجستير ادارة أعمال

الخبرات العملية:

وزير دولة لشؤون الاستثمار 2018-2019

عمل 14 عاما في القطاع المالي والمصرفي في الاردن ولبنان ومصر والضفة الغربية

رئيسا للخدمات الشخصية في بنك (HSBC) فرع الاردن.

مديرا عاما لصندوق الائتمان العسكري

مسؤولا بالدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي

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لينا عناب وزيراً للسياحة

تاريخ الولادة : 29 تشرين ثاني 1966

المؤهل العلمي :

ماجستير في الآداب في الشؤون الدولية من جامعة جورج تاون في واشنطن.

بكالوريوس في الآداب في الاقتصاد السياسي واللغات الأجنبية والأدب.

اهم المناصب التي شغلها :

وزيرة السياحة و الآثار 2018

مدير عام لشركة زارة للاستثمار (القابضة).

عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة في الأردن. مثلت القطاع الخاص على “العمالة السياسات والتقنية مجلس للتعليم والتدريب (مجلس التدريب التقني والمهني الإلكتروني) المهني “.

ممثلة القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الأردنية وكذلك “المجلس الاقتصادي والاجتماعي”.

إستلمت معالي السيدة عناب عدة مناصب في سيتي بنك، وجونسون آند جونسون، وصندوق النقد الدولي.

الأوسمة:

وسام “نجمة إيطاليا” و الممنوح لمعاليها باسم رئيس جمهورية ايطاليا من قبل سعادة السفير الايطالي في عمان وذلك تقديرا لجهودها المبذولة في تطوير و تنمية روابط التعاون بين الاردن و ايطاليا في المجال السياحي و الاثري.

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مصطفى الرواشدة وزير دولة

تاريخ الميلاد: 1963/8/2

‏مكان الولادة: الكرك

‏المؤهل العلمي:

بكالوريوس آداب تاريخ

بكالوريوس قانون

دبلوم عالي في التربية

دبلوم عالي في التاريخ

‏الخبرات العملية:

نقيب المعلمين الأردنيين (الدورة الأولى) .

معلم ومدير مدرسة (وزارة التربية والتعليم).

عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

عضو مجلس التربية والتعليم (وزارة التربية والتعليم) .

عضو مجلس أمناء جامعة اليرموك .

عضو لجنة الحوار الوطني .

محامي مزاول .

عضو مجلس النواب السابع عشر

عضو مجلس الاعيان التاسع والعشرون

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عبدالله نوفان العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

مكان وتاريخ الميلاد :1/11/1963 الشونة الجنوبية

الحالة الاجتماعية: متزوج

المؤهلات العلمية:

الدبلوم العالي في إدارة الأعمال / جامعة عمان العربية 2002-2003.

بكالوريوس إدارة / جامعة اليرموك 1983-1987 .

اهم المناصب التي شغلها:

أمين عام رئاسة الوزراء 2014-2018

أمين سر مجلس الوزراء 2007- 2013

مدير الشؤون الاقتصادية / رئاسة الوزراء 1999- 2007

مقرر لجنة التنمية الوزارية / رئاسة الوزراء 2001- 2007

رئيس قسم / باحث في الدائرة الاقتصادية /رئاسة الوزراء1994-1999

موظف إداري وضابط ارتباط علاقات عامة/ الجمعية العلمية الملكية 1987- 1991

العضويات الرسمية:

​عضو مجلس إدارة شركة الصوامع والتموين الأردنية 1/12/2014 – 16/4/2015

عضو مجلس إدارة شركة تطوير العقبة 8/6/2014 – 16/4/2015

عضو مجلس إدارة شركة ​تطوير المناطق التنموية 8/6/2014 – 1/12/2014

عضو مجلس إدارة شركة ​البترول الوطنية 1/1/2010 – 12/8/2012

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المترابطة للاستثمار 16/4/2015 –

عضو مجلس إدارة صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة 7/1/2014 –

عضو مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للتمييز 5/1/2014 –

عضو المجلس الأعلى للدفاع المدني 5/1/2014 –

عضو في لجنة تمثيل الحكومة في الشركات 5/1/2014

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مثنى الغرايبة/ وزيراً للاستثمار

تاريخ الولادة : 18/10/1980

الحالة الاجتماعية: متزوج

المؤهلات العلمية:

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018-2019

خريج جامعة اليرموك في هندسة الاتصالات 2003

التحق بدورة للقيادة في معهد Aspen في الولايات المتحدة الأمريكية

التحق ببرنامج للتعليم التنفيذي للتنمية الاقتصادية في جامعة هارفارد

شارك في برنامج الزيارة للقيادات الشابة للاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ.

التحق بعدة دورات تقنية ودورات للقيادة خلال عمله في شركة أريكسون في عدة بلدان في العالم

اهم المناصب التي شغلها:

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

قاد مكتب شركة إريكسون العالمية المزودة لأنظمة وحلول الإتصالات في الأردن.

كان مسؤولا عن عدة مشاريع للتحول الرقمي وبناء وتحديث البنية التحتية في شركات الإتصالات.

عمل على إدارة مشاريع واستثمارات بقيمة 15-20 مليون دولار سنوياً

عمل مع شركة إريكسون في عدة مشاريع في المنطقة حيث أدار مشروع لتوسعة الاتصالات في الريف السوري بين 2006 و 2008

عمل في إطلاق شبكة النورس للاتصالات في سلطنة عمان في 2005-2006

عمل في مهمات قصيرة لتنفيذ مشاريع أو الوصول لاتفاقيات مع شركة إريكسون في العراق ولبنان ومصر وقطر وقبرص وأفغانستان.

كان من الفريق القيادي شركة إريكسون لبناء شبكة إكبسرس 2003-2004

انتخب كعضو مجلس إدارة لجمعية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنتاج في 2017

استلم لجنة تطوير بيئة الأعمال في مجلس إدارة إنتاج

عضو مجلس إدارة في مركز العدل للمساعدة القانونية، جمعية تسعى لتمكين المجتمع قانونياً، تقدم خدمات التوعية والاستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين غير القادرين مادياً على توكيل محامين.

عضو مجلس إدارة منصة “تقدّم للأردن” لأردن ديمقراطي، منفتح، منتج، أخضر، آمن.

عضو مجلس استشاري لمبادرة أنا أتعلّم الأردن.

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*يزن شديفات وزيراً للشباب

المجالس النيابية المشارك بها: المجلس النيابي التاسع عشر

– اللجان النيابية المشارك بها :الدورة العادية الأولى – اللجان الدائمة / اللجنة الإدارية/الدورة العادية الثانية – اللجان الدائمة / اللجنة الإدارية/الدورة العادية الثانية – اللجان الدائمة / لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان/الدورة العادية الثالثة – اللجان الدائمة / اللجنة الإدارية/الدورة العادية الثالثة – اللجان الدائمة / لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان

– الكتل النيابية المشارك بها: الدورة غير العادية – كتلة المستقبل النيابية/الدورة العادية الأولى – كتلة المستقبل النيابية/الدورة العادية الثانية – كتلة القرار النيابية/الدورة العادية الثالثة – كتلة القرار النيابية

– لجان الأخوة المشارك بها: لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – السورية/لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – القطرية

– جمعيات الصداقة المشارك بها: جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول أميركيا الشمالية

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* الآنسة زينة زيد رشاد طوقان

اقتصادية وسياسية أردنية شغلت منصب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة بشر الخصاونة منذ 27 تشرين الأول 2022.

وتعد طوقان مستشارا في مجالات التعاون الدولي وبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية، ولديها 24 عامًا من الخبرة في مجالات التنمية والتعاون الدولي والسياسة الاقتصادية والتخطيط.

وشغلت طوقان قبل ذلك، منصب مستشارة الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي ومدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتبوأت طوقان منصب الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الفترة من كانون الثاني 2019 إلى آب 2020.

وشغلت منصب مدير التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهي المديرية التي تشرف على ادارة وتنسيق برامج المساعدات الخارجية الأردنية.

وعملت طوقان ايضا كمدير برامج في مكتب إدارة برامج الاتحاد الأوروبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما ترأست وحدة تنسيق المساعدات في الوزارة وعملت في “إسكوا” كمحلل اقتصادي.

وخلال الفترة من 2017 إلى شهر آب 2020 ، شغلت طوقان منصب المحافظ المناوب للأردن في مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى عضويتها في مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط.

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* المهندس ماهر حمدي توفيق ابوالسمن

الاسم : ماهر ابو السمن

مكان وتاريخ الولادة : 1957 مدينة السلط

المؤهلات العلمية :

بكالوريوس في الهندسة المعمارية / جامعة بوخارست

شهادة الدكتوراة الفخرية في الادارة والعلاقات الخارجية/الجامعة الملكية/ايرلندا.

اهم المناصب التي شغلها :-

رئيس بلدية السلط الكبرى.

رئيس قسم متابعة المشاريع في ديوان المحاسبة.

رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى.

رئيس لجنة البلديات الاردنية المنتسبه للاتحاد الدولي للمدن المتحدة.

رئيس نادي السلط الرياضي.

عضو في المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة البلقاء .

عضو في مجلس ادارة مؤسسة اعمار السلط.

عضو في مجلس جامعة البلقاء التطبيقية.

عضوا في مجلس جامعة عمان الاهلية .

2011-2012 وزير الشؤون البلدية

2012 وزير الشؤون البلدية

وزير الشؤون البلدية ووزيراً للمياه والري 2012-2013

الأوسمه:

حصل على العديد من الاوسمة والدروع من جهات رسمية وشعبية محلية ودولية .

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* خـالـد موسـى شحادة الحنيفـات

تاريخ الميلاد: 7-7-1972م

الحالة الاجتماعية: متزوج

المؤهل العلمي:

بكالوريوس هندسة ميكانيكية / جامعة البلقاء التطبيقية عام 1995م

اهم المناصب التي شغلها:

وزيراً للزراعة من 1/10/ 2016- 2018

وزير دولة في الفترة 1/6/2016- 30/9/2016.

رئيساً لبلدية الطفيلة الكبرى 2015-2016

المدير التنفيذي/ مشروع الفروع الانتاجية – وزارة العمل، 2014-2015.

حصل على الزمالة في قيادة العمل البلدي من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة عام 2013.

نائب رئيس لجنة المواقع السياحية في الطفيلة 2007-2013

رئيساً للجنة بلدية الطفيلة الكبرى /بالتعيين 2012- 2013

مدير عام شركة الوفر البيئي التجارية 2011-2012.

تأهل لجائزة Rising Stars الأمريكية حول الشفافية ضمن منافسة مع 80 دولة عام 2010.

حصل على أفضل أداء للعمل البلدي حسب استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الجمهوري الدولي لعام 2009.

رئيساً منتخباً لبلدية الطفيلة الكبرى 2007-2011

أسس شركة الفلك الدولية للمقاولات ومحلات المهندس لمواد البناء 1998-2007

مهندساً في شركة انتركانلز الإسبانية/ مشروع مستشفى الملك عبدالله الثاني في الفترة 1997-1998

متدرباً في وزارة الأشغال والإسكان في الفترة 1995-1996

عضو المجلس التنفيذي والاستشاري في محافظة الطفيلة

عضو مجلس الجامعة/ ممثلاً عن المجتمع المحلي في جامعة الطفيلة التقنية لأكثر من خمس سنوات

مندوب الأردن في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

عضو منتخب في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

مقرر لجنة التنمية الحضارية في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

رئيساً وعضواً في العديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية في محافظة الطفيلة

رئيساً وعضواً في العديد من اللجان في محافظة الطفيلة

المجلس التنفيذي لوزراء الزراعة العرب في المركز العربي أكساد/ مصر، 26-28/6/2018.

المشاركة في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا/ إيطاليا، 7-11 /5/2018.

المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأردني الأول/ البحر الميت 3/5/2018.

المشاركة في المنتدى الزراعي الأردني الأول لمواجهة أزمات الزراعة بتنظيم كامل من وزارة الزراعة الأردنية 25/4/2018.

المشاركة في المؤتمر الإقليمي لمنظمة صحة الحيوان/ تركيا

المشاركة في مؤتمر منظمة FAO/ روما

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية تخدم القطاع الزراعي بشكل خاص.

المشاركة في برنامج القادة السياسيين في أميركا/ واشنطن، نيويورك، فرجينيا، 2008.

المشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار في قصر المؤتمرات/ البحر الميت، 2009.

حضور دورة حول الشفافية في سلوفاكيا ، 2010.

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية حول التنمية والمشاركة الشعبية وقياس الرأي العام.

الاطًلاع على تجربة الحكم المحلي في دول مختلفة من العالم.

الاوسمة:

حصل على وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الثالثة

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* الدكتور فراس ابراهيم ارشيد الهواري

وزيرا للصحة في التعديل الأول لحكومة دولة الدكتور بشر هاني محمد الخصاونه29/03/2021

12/2020: رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

2018 – 2021: رئيس مكتب مكافحة السرطان.

09/2018- 01/2010: رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان.

10/2004 – 2021: مدير وحدة المعالجة التنفسية ومختبر وظائف الرئة في مركز الحسين للسرطان.

08/2013 – 2021: عضو المجلس التنفيذي في مركز الحسين للسرطان.

01/2008 – 10/2008: مدير برنامج الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان.

07/2007: رئيس مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية بمركز الحسين للسرطان.

08/2000 – 09/2004: زميل كلية أطباء الصدر الأميركية.

12/2000 – 09/2004: استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة، ماري لاند، الولايات المتحدة الأميركية.

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* الدكتورة نانسي احمد ابراهيم نمروقة

مواليد 1 حزيران 1974 في عمان

دكتوراة بالقانون من جامعة عمان العربية 2016

استاذة أكاديمية ومستشارة بالقانون العام

محامية وسياسية أردنية شغلت منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية في حكومة بشر الخصاونة منذ 27 تشرين الأول 2022.

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* المهندس رائد ابو السعود

ولد في شباط عام 1957 في الأردن، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، و يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة إلى جانب اللغة الأم (العربية).

عضو ورئيس مجلس في سلطة الطيران المدنية.

عضو في مؤسسة سكة حديد العقبة.

عضو في مؤسسة سكة الحديد الحجازي

عضو في سلطة الأردن البحرية.

عضو في لجنة تنظيم قطاع النقل العام.

وله عضوية في مؤسسة الإسكان والتطوير والحضري ابتدأت من عام 2003.

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة البناء من جامعة ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان في الفترة من 25 تشرين أول 2004 ولغاية 7 نيسان 2005

وزيراً للأشغال العامة والإسكان ووزيراً للنقل للفترة من 25 تشرين أول 2003 ولغاية 24 تشرين أول 2004.

وزيراً للمياه والري 7/4/2005-3/7/2005

وزير المياه والري 2007-2009

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* الدكتور صالح علي الخرابشة

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة الاقليمية دورغابور / الهند عام 1991

ماجستير في الهندسة من الجامعة الأردنية عام 1994

دكتوراة هندسة من جامعة فلوريدا عام 2003

وزير الطاقة والثروة المعدنية.

وزير البيئة.

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

مستشار لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

عضو في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

عضو في مجلس إدارة هيئة الموارد الطبيعية.

الخبرات العملية:

مهندس مراقبة جودة عام 1994

مدرس مساعد في المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية /طرابلس 1995

ادارة المشاريع الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولية 1995

مستشار لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي

استاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمة عام 2003

تعين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005 بوظيفة مدير ادارة المشاريع

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2009

عضو مجلس ادارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

عضو مجلس ادارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع

عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع

عضو مجلس ادارة مؤسسة الائتمان الزراعي

عضو مجلس ادارة هيئة الموارد الطبيعية

وزير الطاقة والثروة المعدنية 2018

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* الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة

مواليد 3 يوليو 1953 في كفر جايز في إربد، طبيب وعالم أحياء وسياسي أردني.

المؤهلات التعليمية:

بكالوريوس في الطب البشري من جامعة دمشق عام 1977.

دكتوراة في العلوم الطبية الأساسية/ تخصص الأحياء الدقيقة والمناعة من الجامعة الأمريكية في بيروت في 1984.

زمالة في تخصص علم الفيروسات من جامعة ييل في عام 1988

شغل منصبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم في حكومة بشر الخصاونة منذ 27 تشرين الأول 2022.

وزيرا للتربية والتعليم حكومة الدكتور عمر احمد منيف الرزاز 14/06/2018 11/10/2018

وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي حكومة الدكتور عمر احمد منيف الرزاز 11/10/2018 01/11/2018

خبرات سابقة

رئيس الجامعة الأردنية. (16 أبريل 2016-14 يونيو 2018).

عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية.

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* الدكتور خير عبدالله عياد ابو صعيليك

تاريخ الميلاد : 1971

الشهادة العلمية والخبرات : دكتوراة هندسة صناعية الولايات المتحدة الأمريكية .

موجز الخبرة العملية :

عضو مجلس النواب الاردني: الثامن عشر /السابع عشر /التاسع عشر

عضو مجلس ادارة صندوق التقاعد – نقابة المهندسين الاردنيين.

رئيس لجنة دعم الصناعة الوطنية – نقابة المهندسين الاردنيين.

عضو مجلس ادارة الهيئة الاردنية لدعم الصناعة الوطنية.

عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية لصناعة الانابيب.

المدير الفني لمجموعة بقشان السعودية /سابقاً.

مستشار كلية الهندسة – جامعة العلوم و التكنولوجيا.

رئيس اللجنة الدائمة للمياه – مؤسسة المواصفات و المقاييس .

عضو مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية .

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* عبدالمنعم صالح شحادة العودات

مواليد 1 يوليو 1973 في إربد

سياسي وبرلماني أردني.

حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك.

شغل العديد من المناصب وعمل في العديد من المجالات ولديه خبر كبيرة في القانون الأردني لصالح بعض العلامات التجارية.

أصبح العودات لأول مرة عضواً في مجلس النواب الأردني السابع عشر بعد فوزه بانتخابات سنة 2013، ثم ترشح وفاز في جميع الانتخابات التي تلتها في السنوات 2017، 2020.

فاز برئاسة مجلس النواب الأردني في المجلس التاسع عشر، وكذلك كان رئيساً للجنة القانونية في المجلس الثامن عشر في الدورة العادية الثالثة والرابعة .

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* المحامي الدكتور فياض القضاة/ وزير دولة للشؤون القانونية

تاريخ الولادة: 1/5/1960 عمان

الحالة الإجتماعية: متزوج

المؤهــلات العلميــة: بكالوريوس في القانون الجامعة الاردنية. ماجستير القانون جامعة إدنبره/بريطانيا.

الخبرات العملية:

مساعد بحث وتدريس-كلية الحقوق-الجامعة الأردنية.

محاضر في القانون التجاري بجامعة أدنبره.

محاضر متفرغ في القانون-كلية الحقوق بالجامعة الأردني.

أستاذ مساعد كلية الحقوق الجامعة الأردنية-عمان.

مساعد عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية لشؤون الطلاب والشؤون الادارية.

نائب عميد كلية الحقوق بالجامعة الأردنية.

مستشار قانوني للوحدة التنفيذية للتخاصية في رئاسة الوزراء.

مستشار قانوني للهيئة التنفيذية للتخاصية.

مستشار قانوني ومحامي للجامعة الاردنية.

مسشار قانوني ومحامي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية جامعة رسمية حكومية.

مستشارا قانونيا ومحاميا لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي. عضوا في مجلس إدارة المعهد القضائي- وزارة العدل. عضوا في مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

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* الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي/ وزيرا للمالية

مواليد مدينة سوف 06/02/1966

متزوج وله ثلاثة أبناء (ولدان وبنت).

حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد/ سياسية نقدية جامعة ليدز بريطانيا UK Leeds University Business School

بدأ الشبلي حياته العملية في البنك المركزي الأردني بوظيفة اقتصادي للفترة 1991-2004، كما عمل خلال عام 2002 كمحاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية في كلية إدارة الأعمال قسم الاقتصاد، ثم انتقل إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعمل بوظيفة اقتصادي في برنامج الإنذار المبكر للفترة 2004 –2007.

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* سامي سميرات/ وزيراً لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

يحمل شهادتي ماجستير في مجال إدارة الأعمال من جامعة نيويورك لتقنية المعلومات (NYIT)، وهندسة الاتصالات.

شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لخدمات نقل البيانات منذ العام 2007، بالإضافة إلى منصب المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن.

شغل مناصب قيادية حقق من خلالها نجاحات كبيرة شملت رئيس مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة، وعضوية مجلس إدارة كل من بنك القاهرة عمان، وهيئة مركز البيانات الدولي، وشركة Sodetel لبنان، ومجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية اليابانية للأسمدة، وعضوية مجلس الإدارة في شركة إدامة كما عيّن مؤخراً ممثلاً لمؤسسة الضمان الاجتماعي في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.