وفاة شخص وإصابة آخر بحادث تدهور مركبة في إربد

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب آخر إثر حادث تدهور مركبة على طريق إربد، تحديدًا قبل جسر النعيمة باتجاه الشمال، فجر الأربعاء، بحسب التقرير المروري اليومي الصادر عن مديرية الأمن العام.

وذكر ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية، أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من الليل حيث انزلقت المركبة وفقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى تدهورها وإصابة شخصين.

وتم نقل المصابين بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الملك المؤسس، فيما توفي أحدهما لاحقًا.

وتدعو مديرية الأمن العام ضرورة الحيطة والحذر والانتباه، خاصة عند بدء تساقط الأمطار، لتفادي انزلاق المركبات، والالتزام بالسرعة المناسبة، والتأكد من سلامة المركبة قبل الانطلاق.