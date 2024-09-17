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عاجل/ رئيس الوزراء المكلف يلتقي بأمين عام حزب عزم زيد نفاع

منذ ساعتين
عاجل/ رئيس الوزراء المكلف يلتقي بأمين عام حزب عزم زيد نفاع

وطنا اليوم-  في اطار مشاوراته وعقد لقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب الممثلين في البرلمان التقى اليوم رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان امين عام حزب عزم الدكتور زيد نفاع ، لبحث سبل التعاون بين الأحزاب السياسية والحكومة في المرحلة المقبلة

واكد امين عام حزب عزم على أهمية التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، والأحزاب السياسية وضرورة أن يكون عمل الحكومة في مختلف المجالات والقطاعات متماشياً مع برنامج حزب عزم الذي حصل على ثقة الناخبين.

وعرض نفاع رؤيه حزب عزم الاقتصادية والتنموية وبرامجه السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الهوية الاقتصادية للدولة الأردنية والممثلة بقطاعات السياحة والزراعة والصناعات الخفيفة والمتوسطة والتعدين والخدمات اللوجستية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما طرح نفاع أهمية الاستثمار في التعليم وتوطين الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال تقديم حوافز للمستثمرين وأهمية تسويق الأردن إقليميا ودوليا من خلال خارطة طريق استثمارية مناسبة
وربط هذه الاستثمارات بتوظيف العمالة الأردنية للتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة مع ضرورة التوزيع العادل والشامل لمكتسبات التنمية.

وأعرب نفاع عن استعداد الحزب لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون لرؤية الحكومة التي تتبنى السياسات الاقتصادية التي تتوافق مع برامج وأفكار ورسالة الحزب بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري مؤكدا أن مصلحة الدولة الأردنية العليا هي أولوية قصوى

وناقش نفاع بحضور رئيس المجلس المركزي جهاد قطيشات والنائب عن القائمة العامة لحزب عزم أيمن ابو هنية مع دولة رئيس الوزراء مسألة اختيار الشخصيات الوزارية مؤكدا على أهمية أن يكون الاختيار مبنيًا على الكفاءة والخبرة، وطالب امين عام حزب عزم دولة رئيس الوزراء ان ياخذ بعين الاعتبار تمثيل الاحزاب بشكل عادل بما يعزز مكانة الأحزاب السياسية وقدراتها في المرحلة المقبلة

واختتم اللقاء وسط اجواء من الحوار البناء والتفاهم والشفافية، وتبادل الرؤى الاستشرافية والافكار حول سبل تعزيز التعاون بين حزب عزم والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وتخفيف البطالة والعمل على اعادة بناء الطبقة الوسطى الركيزة الاهم في المجتمع الأردني مع ضرورة دعم الشباب والمرأة بشكل فعال بما يتوفق مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين


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