“كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف بإحياء قيم التسامح والسلام”

وطنا اليوم_أحتفلت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الإثنين، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور آمر الكلية ومفتي القوات المسلحة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وبدأ الإحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وألقى مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها: “نحتفل اليوم بذكرى مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، لتستذكر القيم التي دعا إليها سيد الخلق وخاتم المرسلين، وتكون تذكرة للمؤمنين”.

كما بين المفتي خلال الكلمة، الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تشكله هذه المناسبة من فرصة لتعزيز الروابط الإجتماعية والتكافل بين المسلمين، بالإضافة إلى كونها تعبيرًا عن المحبة والإحترام للنبي الكريم من خلال الإقتداء بسنته وهديه.

وتضمن الحفل عرض مادة فلمية عن السيرة النبوية وأناشيد دينية بمناسبة هذه الذكرى المباركة.

حضر الإحتفال الدارسين في دورتي الدفاع الوطني وبرنامج ماجستير إستراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب، وعدد من ضباط وضباط صف الكلية.