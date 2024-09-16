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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة

منذ ساعتين
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة

وطنا اليوم_عمان- 16 أيلول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين ، واجب العزاء إلى عشيرة العلاونة بوفاة الوزير والنائب الأسبق المهندس محمد إبراهيم العلاونة، وإلى عشيرة محافظة بوفاة عوفة موسى كنعان، أرملة المرحوم سليمان محمود محافظة. 

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في لوائي الطيبة وبني كنانة بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين ، وعموم عشيرة العلاونة ومحافظة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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