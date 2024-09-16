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نتنياهو : لا يُمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني

منذ ساعتين
نتنياهو : لا يُمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني

وطنا اليوم:أكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأثنين، أن نتنياهو أبلغ هوكستين أنه لا يمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني.
وقال المكتب، إن نتنياهو أبلغ هوكستين أن إسرائيل ستفعل المطلوب لإعادة السكان للشمال.
وأضاف أن إسرائيل تقدر دعم واشنطن لكنها ستفعل ما يلزم لإعادة السكان شمالا وحماية أمنها.
وسبق وأن أعلن البيت الأبيض، أن زيارة هوكشتاين لمنطقة الشرق الأوسط “تدخل في إطار جهودنا لخفض التصعيد وتجنب توسع الصراع”، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل اعتداءات إسرائيلية يومية على جنوب لبنان.


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