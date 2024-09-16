رسالة جديدة.. السنوار يبارك عملية الحوثي ويتحدث عن المقاومة والإسناد

وطنا اليوم:نشرت وسائل إعلام تفاصيل رسالة أرسلها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار إلى زعيم أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي اليوم الاثنين.

وجاءت رسالة السنوار لعبد الملك الحوثي بعد إعلان أنصار الله تدشين المرحلة الخامسة من عملياتهم الداعمة والمؤازرة للمقاومة في غزة.

وقال زعيم حماس في الرسالة المذكورة إن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة.

ووجّه السنوار الشكر لجماعة أنصار الله على “عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان ورسائلهم”.

وخاطب الحوثي قائلا: أبارك وصول صواريخكم إلى عمق الكيان الصهيوني، متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض، مؤكدا أن هذه العمليات تعيد وهج معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب “تل أبيب”.

وقال إن تلك العمليات النوعية أرسلت رسالة قوية للعدو مفادها أن خطط الاحتواء والتحييد قد فشلت، وأن تأثير جبهات الإسناد يأخذ منحى أكثر فعالية وتأثيرا في حسم المعركة، مشيرا إلى أن “تضافر جهودنا مع المقاومة في اليمن ولبنان والعراق سيلحق الهزيمة بالعدو بدحره عن وطننا بإذن الله”.

وتحدث عن الوضع في قطاع غزة، قائلا إن الشعب الفلسطيني في القطاع يتعرض لحرب إبادة جماعية وحصار وتجويع، وهو ما يتطلب من الأمة مساندته.

وبشأن وضع المقاومة بعد قرابة العام من الحرب المتواصلة، أكد السنوار أنها بخير، وأن “ما ينشره العدو من أخبار ومعلومات يأتي في إطار الحرب النفسية”.

كما أكد أن المقاومة تعد نفسها لمعركة استنزاف، و”ستكسر إرادة العدو السياسية كما كسرت إرادته العسكرية”.

وهذه ثالث رسالة معلنة يبعثها السنوار منذ انتخابه رئيسا لحركة حماس في السادس من أغسطس/آب الماضي.

رسالتان إلى تبون ونصر الله

وكانت أولى الرسائل المعلنة التي وجهها السنوار بعد انتخابه، هي رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، ثمّن فيها دور الجزائر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقبل 3 أيام، وجّه السنوار رسالة أخرى إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، شكره فيها على انخراط الحزب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى.

وكشف المكتب الإعلامي لحزب الله عن الرسالة صباح يوم الجمعة الماضي، وهي تأتي بعد نحو شهر من تولّي السنوار رئاسة الحركة خلفا للشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتيل بطهران في 31 يوليو/تموز الماضي.

وقال السنوار إنه “تلقى بتقدير بالغ رسالة الأمين العام لحزب الله التي تضمنت تهنئته بانتخابه للمنصب وتعزيته باستشهاد هنية”.

وأشاد رئيس حركة حماس بانخراط حزب الله في جبهات محور المقاومة مساندة ودعما ‏ومشاركة في المعركة.

وقال إن “استشهاد إسماعيل هنية في معركة طوفان الأقصى يؤكد أن دماء ‏القادة ليست أغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأضاف “هذه الدماء الزكية والقوافل المباركة من الشهداء ‏ستزداد صلابة وقوة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي”، وفق تعبيره.

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وأكد السنوار أن حماس “ستبقى كما كانت دوما ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء، وأن المبادئ السامية التي ‏كان يدعو لها هنية ستظل ثابتة وحاضرة وتمضي عليها حركتنا ومجاهدونا”.

وكتب أيضا في رسالته لنصر الله “في مقدمة هذه المبادئ ‏وحدة شعبنا الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة، ووحدة الأمة وفي القلب منها محور المقاومة في وجه ‏المشروع الصهيوني دفاعا عن أمتنا ومقدساتنا حتى دحر الاحتلال وكنسه ‏عن أرضنا، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وكانت حركة حماس أعلنت في السادس من أغسطس/آب الماضي انتخاب يحيى السنوار لرئاسة الحركة خلفا لإسماعيل هنية، وقال مصدر خاص للجزيرة حينئذ إن السنوار اختير بالإجماع عبر آليات التصويت المتبعة داخل الحركة.