معلومات خاطفة..عن رؤساء الحكومات الاردنية

وطنا اليوم_

بقلم الصحفي نصر المجالي

تكليف حكومة أردنية ليكون رئيس الورزاء الـ44، في الآتي بعض المعلومات الخاطفة الطائرة عن رؤساء الوزراء الأردنيين السابقين:

كانت رئيس الوزراء يسمى رئيس النظار وحمله رشيد طليع، مظهر أرسلان وعلي رضا الركابي.

أول من حمل لقب رئيس وزراء: حسن خالد أبو الهدى وذلك في الحكومة الأردنية الثامنة، بعد إصدار القانون الأساسي عام 1928. وكان المجلس اسمه المجلس التنفيذي.

أول من حمل لقب (رئيس وزراء) وكان المجلس باسم مجلس الوزراء: توفيق أبو الهدى في الجكومة الأردنية الثالثة عشرة.

أطول رؤساء الوزاراء مدة غير متواصلة في المنصب: توفيق أبو الهدى (11 سنة).

أطول رؤساء الوزاراء مدة متواصلة في المنصب: زيد الرفاعي (5 سنوات).

أقل رؤساء الوزارء مدة في المنصب: حسين الخالدي (تسعة أيام).

أقل الرؤساء بقاءً في المنصب لحكومة واحدة: هزاع المجالي في حكومته الأولى لمدة 5 أيام العام 1956.

أصغر رؤساء الوزراء سناً عند تولي المنصب: مظهر رسلان في حكومته الأولى (35 عاماً و7 أشهر و14 يوما).

أكبر رؤساء الوزراء سناً عند تولي المنصب: إبراهيم هاشم (71 عاماً) في حكومته الخامسة.

أقدم تاريخ ميلاد لرئيس وزراء: علي رضا الركابي (1868).

أحدث تاريخ ميلاد لرئيس وزراء: بشر الخصاونة (1969).

أكثر رؤساء الوزراء تشكيلاً للحكومة: توفيق أبو الهدى (12 حكومة).

عدد رؤساء الوزراء المتوفيين وفاة غير طبيعية أثناء توليهم المنصب: ثلاثة هم (توفيق أبو الهدى، هزاع المجالي، وصفي التل).

رؤساء الوزراء الذين اغتيلوا أثناء توليهم المنصب: اثنان هما (هزاع المجالي، وصفي التل).

رئيس وزراء قتل بعد توليه المنصب كنائب لرئيس وزراء للاتحاد الهاشمي (إبراهيم هاشم 1958)

رئيسا الوزراء الذي توفي وفاة عادية خلال رئاسة الحكومة هو (الشريف عبدالحميد شرف).

3 رؤساء وزارات من الأشراف هم (حسين بن ناصر، عبدالحميد شرف وزيد بن شاكر).

رئيس وزراء جاء مع الأمير عبدالله من الحجاز كان (الشيخ عبدالله السراج شكل الحكومة العاشرة 1931)

رئيسا وزراء كانا مدراء للمخابرات (مضر بدران وأحمد عبيدات)

5 رؤسا وزراء كانوا في الجيش (محمد داوود، الشريف زيد بن شاكر، عبدالسلام المجالي نادر الذهبي ومعروف البخيت)