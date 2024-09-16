البطاينة: اجتماعي مع جعفر حسان كان ايجابياً وتشاورياً

وطنا اليوم:وجه الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة على صفحات الحزب الرسالة التالية للهيئة العامة بعد لقاؤه رئيس الوزراء المكلف :

“الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة لحزب إرادة المحترمين

تحية طيبة وبعد

من باب الشفافية التي تعودنا عليها، تشرفت بالإجتماع مع قبل قليل دولة رئيس الوزراء المكلف بناء على طلبه وذلك للتشاور بخصوص المرحلة المقبلة مع الأحزاب، وتحدثنا مليا بخصوص برنامج حزبكم إرادة وإنجازه وكان الإجتماع ايجابي . اعلم أن معظمكم لم يأتي لهذا المشروع لأهداف شخصية وانما لوطن افضل ولكن من باب التوضيح فبالنسبة لترشيح وزراء عن الحزب فلم يتم الطلب منا او من أي حزب ، ولكن في المرحلة المقبلة سوف يتم ذلك، ولكن قد يكون هناك وزراء من احزاب في التشكيلة الحكومية بناء على خبراتهم وقناعته بهم ولكن ليس بناءا على ترشيح الحزب

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الأمين العام”