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41 ألفا، و226 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان

منذ 3 ساعات
41 ألفا، و226 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان

وطنا اليوم:أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,413 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيدا، و76 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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