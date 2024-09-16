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الكاتبة الكويتية فجر السعيد تدعو لتلبية طلبات الرئيس المكلف

منذ 27 ثانية
الكاتبة الكويتية فجر السعيد تدعو لتلبية طلبات الرئيس المكلف

وطنا اليوم:تغزلت الكاتبة والإعلامية الكويتية المعروفة فجر السعيد، برئيس وزراء الأردن المكلف الدكتور جعفر حسان.
ونشرت السعيد 6 صور لجعفر حسان متبوعة بتغريدة على منصة اكس (تويتر سابقاً) وقالت:
حكومتنا الرشيده هذا المزيون إن زارنا الكويت وطلب أي شي عطوووووووه لا تردونه.. (………)… هذا ماااااااااااااااينرد ..أي شي يبي عطوووووه.. ترى صج اتحچى لا يجود الزمان كثيراً بمثل هذا الزين اللي يفضخ القلب.. والغمازاااااات شفتوا الغمازات … لا ورئيس وزراء بعد…. ويح قلبي #النشاما #الأردن #جعفر_حسان
@JafarHassan
وثقوله حسابه ?
ونشرت السعيد هذه الصور للرئيس جعفر حسان


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