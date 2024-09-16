بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قائد لواء الشمال بإسرائيل: جاهزون لاحتلال شريط أمني في لبنان

منذ 3 ساعات
قائد لواء الشمال بإسرائيل: جاهزون لاحتلال شريط أمني في لبنان

وطنا اليوم:أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن قائد لواء الشمال بالجيش أعلن أن قواته جاهزة لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني، في وقت يتصاعد فيه الخلاف داخل الحكومة حول توسيع العملية العسكرية في لبنان.
هذا، وتتجه الأنظار إلى تل أبيب حيث من المقرر أن يصدق المجلس الأمني الإسرائيلي خلال اجتماعه اليوم الاثنين، على توسيع أهداف الحرب في جبهة الشمال.
في الأثناء، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن تدريب طوارئ، أجري الأحد في مدينة حيفا وحاكى سيناريوهات مختلفة لحالات طارئة منها اندلاع حرب مع لبنان.
وتشهد الأيام الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالتزامن مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.

خلافات إسرائيلية
يأتي هذا التطور في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إن خلافات نشبت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بشأن قرار توسيع العملية العسكرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مقربين من نتنياهو أنه سيستبدل غالانت إذا عارض توسيع العمليات العسكرية في لبنان.
وقالت هيئة البث إن نتنياهو يدفع باتجاه توسيع تلك العمليات بدعم من قائد المنطقة الشمالية.
وقال نتنياهو إن الوضع على الحدود الشمالية لن يستمر. وأضاف في تصريحات خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أن هذا الوضع بحاجة إلى تغيير في موازين القوى وأنه سيقوم باللازم من أجل إعادة السكان إلى منازلهم بأمان.
من جهة ثانية، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن غالانت أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان أوشكت على الزوال.
كما نقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المبعوث الأميركي آموس هوكستين سيقدم خلال زيارته لإسرائيل مقترحا لإعادة ترسيم الحدود مع لبنان، يتضمن تمرير الحدود عند موقع خيمة وضعها حزب الله داخل إسرائيل.
وأوضح المسؤولون للهيئة رفض إسرائيل للمقترح الأميركي لترسيم الحدود البرية وأنها تعتبره استفزازا، وأضافوا أنهم يرون فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة، ويتوقعون تصعيدا على الجبهة الشمالية.
عسكريا، دوت صفارات الإنذار مجددا في بلدة كفار غلعادي بالجليل الأعلى للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.
كما دوت صفارات الإنذار في بلدة المطلة بالجليل الغربي للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.
من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بسقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في بلدة المطلة والجيش يرد عبر القصف المدفعي.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى قتلى وجرحى من الطرفين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

أمنية تختتم فعاليات برامج مسؤوليتها الاجتماعية لصيف 2024 بحملات لدعم الفئات الأقل حظاً

12:46

الفوسفات تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

12:43

Orange Jordan Established Connection in 1,561 Electronic Polling Stations Across the Kingdom

12:40

فيضانات كارثية في وسط وشرق أوروبا جراء العاصفة بوريس

12:29

أكثر من 214 مليون يورو اتفاقيات موّلتها ألمانيا في الأردن

12:23

زين” تتعاون مع منصة ” Be My Eyes ” في خطوة إنسانية لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر في معالجة المهام اليومية

12:21

أورنج الأردن تربط 1561 مركز اقتراع إلكترونياً في كافة أرجاء المملكة

11:53

الكاتبة الكويتية فجر السعيد تدعو لتلبية طلبات الرئيس المكلف

11:48

جت تهنئ الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين بذكرى المولد النبوي الشريف

11:46

البوتاس العربية تهنىء الملك وولي عهده والأمتين العربية و الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

11:27

قافلة عيادات أردنية ضمن مبادرة لدعم مبتوري الأطراف تنطلق لغزة

11:22

منع بيع منتجات الألبان بأوزان تزيد على 5 كغم

وفيات
جامعة فيلادلفيا تنعى وفاة الشاب أنس أحمد النعيماتوفيات الاثنين 16-9-2024وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايز