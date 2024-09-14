شركة زين توقع اتفاقية انشاء غرفة مراقبة مركزية وربط وزارة الشباب

وطنا اليوم_مواصلةً لدورها الريادي بتوفير وتبنّي أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية المُبتكرة لكافة القِطاعات والمؤسسات بمختلف أحجامها، وللمساهمة في تمكينها وتنميتها وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة؛ ستقوم شركة زين الأردن وتحت مظلة “زين أعمال” بتوريد غرفة مراقبة إلكترونية مركزية لربط كافة مراكز وبيوت ومعسكرات الشباب التابعة لوزارة الشباب والمنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وستقوم شركة زين وعبر إنشاء غرفة المراقبة بربط 245 موقعاً تابعاً لوزارة الشباب، وربطها بشبكة (MPLS) لنقل وتبادل البيانات متعددة الاستخدام بطريقة أكثر أماناً وفاعلية، وحماية الشبكات من الاختراقات السيبرانية، بما يُسهم في تحسين أداء الأعمال وتخفيض الكُلف التشغيلية، حيث سيتم تزويد 151 موقعاً بأكثر من 800 كاميرا مراقبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لكافة المواقع لمدة 3 أعوام.

وبيّنت شركة زين بأن هذا التعاون يندرج في إطار حِرص الشركة على مواكبة التطورات المُتسارعة للأنظمة الرقمية عبر توفيرها وتبنيها وتقديمها لزبائنها من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص لدعمها وتمكينها في رحلتها نحو التحول الرقمي، إضافةً إلى حرص الشركة على بناء جسور التعاون عبر شراكات فاعلة تجسد مفهوم التشاركية الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود في سبيل تقديم الخدمة الفُضلى في مختلف القطاعات.

وتقدّم شركة زين تحت مظلة “زين أعمال” أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية وحلول الأعمال لدعم كافة الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى خدمات مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) الذي يحظى بثقة كبريات الشركات والمؤسسات المصرفية والخدمية وغيرها، وذلك نظراً للخدمات الاستثنائية التي يقدمها وفقاً لأعلى درجات الموثوقية والأمان وضمان ديمومة الخدمة دون انقطاع في مختلف الظروف، حيث يعد الأول من نوعه في المنطقة، وحصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of” Operational Sustainability (TCOS) من قِبل معهد Uptime الأمريكي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها.