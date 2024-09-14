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الاردن .. اتفاق في البادية الجنوبية لوقف الاساءات

منذ ساعة واحدة
الاردن .. اتفاق في البادية الجنوبية لوقف الاساءات

وطنا اليوم_اتفقت قبائل البادية الجنوبية في الأردن على ضرورة وقف المهاترات والإساءات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وبعد نتائج الانتخابات النيابية.

 

وأصدرت قبائل البادية الجنوبية بيانا دعت فيه لوأد الفتنة والامتثال لمعاني التسامح وتجاوز الإساءات.

 

بدورها، أيدت قبيلة الحويطات في البادية الجنوبية بيان باقي القبائل، معلنة قي بيانها أن “كل من يقوم بالإساءة إلى أي طرف يتحمل المسؤولية كاملة، وأننا غير مسؤولين عنه”.

 

وتاليا البيانين:

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان صادر عن قبيلة الحويطات

 

ردا على بيان قبيلة الحجايا الكرام والمتضمن موضوع المهاترات والنعرات العشائرية على وسائل التواصل الإجتماعي فإننا نؤيد ماجاء في البيان ونضم صوتنا إلى اصواتهم وان كل من يقوم بالإساءة إلى اي طرف يتحمل المسؤولية كاملة وأننا غير مسؤولين عنه

 

ونتمنى من الجميع التقيد بما جاء في هذا البيان متمنين للجميع حياه كريمه في ظل الراية الهاشمية المجيدة

 

والله ولي التوفيق

 

((شيوخ قبيلة الحويطات ))


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