بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الصحة العالمية تعتمد اول لقاح لجدري القردة

منذ ساعتين
الصحة العالمية تعتمد اول لقاح لجدري القردة

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان الجمعة، إضافة لقاح جدري القردة الذي تنتجه شركة بافاريان نورديك إلى قائمة التأهيل المسبق، ليكون أول لقاح من هذا النوع توافق عليه المنظمة لاحتواء انتشار المرض في الدول الإفريقية.
والتأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية يعني أن الدواء آمن وفعال. ويساعد التأهيل المسبق الدول النامية، التي لا يملك الكثير منها التكنولوجيا والموارد اللازمة لإجراء فحوص على سلامة وفاعلية اللقاحات، في الحصول على اللقاح.
بدأ التفشي الحالي للمرض في أوائل عام 2023 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شهدت معظم حالات الإصابة البالغة 37500 حتى 28 تموز/ يوليو. وانتشر المرض إلى 15 دولة إفريقية، وفقا للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: “التأهيل المسبق لأول لقاح لجدري القردة خطوة مهمة في مكافحتنا للمرض، سواء في إطار تفشيه في إفريقيا في الوقت الحالي، أو في المستقبل”.
وأعلنت المنظمة الشهر الماضي، جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
وجدري القردة هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق المخالطة المباشرة، وتسبب أعراضا خفيفة لدى معظم المصابين لكن يمكنها أن تؤدي للوفاة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:11

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الخصاونة/آل الناصر

16:45

مدرب النشامى: دعم ولي العهد منح اللاعبين حافزا كبيرا

16:11

الأنفاق تثير رعب الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

15:59

مباحثات عربية إسلامية أوروبية حول تنفيذ حل الدولتين

15:42

بوتين يحذر الغرب من حرب مباشرة مع بلاده حال أقدم على هذه الخطوة

15:08

بشار الزعبي يحصل على شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال من الجامعة السويسرية

15:02

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى وسط إجراءات مشددة

14:56

شعب عظيم شامخ

14:32

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين 10 شهداء بالضفة

14:26

النائب الدكتور عمر عواد الخالدي .. من دائرة بدو الشمال إلى قبة البرلمان الاردني

14:20

المعايطة: 36% النسبة العلمية الواقعية للمشاركة بالانتخابات النيابية

14:07

طريقُنا صعبٌ وطويلٌ.. لكنَّنا سنواصل المسير

وفيات
وفيات الجمعة 13-9-2024رئيس الوزراء ينعى وزير الزراعة الأسبق طراد الفايزالأعيان ينعون زميلهم الأسبق طراد الفايزوفيات الخميس 12-9-2024وفيات الأربعاء 11-9-2024