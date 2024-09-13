الصحة العالمية تعتمد اول لقاح لجدري القردة

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان الجمعة، إضافة لقاح جدري القردة الذي تنتجه شركة بافاريان نورديك إلى قائمة التأهيل المسبق، ليكون أول لقاح من هذا النوع توافق عليه المنظمة لاحتواء انتشار المرض في الدول الإفريقية.

والتأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية يعني أن الدواء آمن وفعال. ويساعد التأهيل المسبق الدول النامية، التي لا يملك الكثير منها التكنولوجيا والموارد اللازمة لإجراء فحوص على سلامة وفاعلية اللقاحات، في الحصول على اللقاح.

بدأ التفشي الحالي للمرض في أوائل عام 2023 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شهدت معظم حالات الإصابة البالغة 37500 حتى 28 تموز/ يوليو. وانتشر المرض إلى 15 دولة إفريقية، وفقا للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: “التأهيل المسبق لأول لقاح لجدري القردة خطوة مهمة في مكافحتنا للمرض، سواء في إطار تفشيه في إفريقيا في الوقت الحالي، أو في المستقبل”.

وأعلنت المنظمة الشهر الماضي، جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وجدري القردة هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق المخالطة المباشرة، وتسبب أعراضا خفيفة لدى معظم المصابين لكن يمكنها أن تؤدي للوفاة