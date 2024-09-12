السعودية تلقي القبض على 12 سوريا بعد انتشار مقطع مصور لهم.. ما القصة؟

وطنا اليوم:ألقت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على 12 شخصا يحملون الجنسية السورية في العاصمة الرياض، على خلفية شجار دار بينهم في مكان عام.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على 12 سوريا بعد انتشار مقطع مصور يظهر لحظات وقوع مشاجرة فيما بينهم في أحد الأمكنة العامة بالعاصمة الرياض.

وأعادت الداخلية السعودية، مشاركة المقطع المصور المشار إليه عبر حسابها على منصة “سناب شات” مع إخفاء المشهد من خلال خاصية “بلور”.

وقال الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” السعودي، على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “قبضت شرطة منطقة الرياض على 12 وافدا من الجنسية السورية ظهروا في محتوى مرئي متداول إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام”.

وأضاف: “وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

وأرفق الحساب الأمني، صورة للأشخاص الـ12 الملقى القبض عليهم من الخلف، دون إظهار هوياتهم.

وقبل أيام، أعلنت السلطات السعودية عن إلقاء القبض على وافدين اثنين من الجنسية السورية على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر إقدام أحدهما على إتلاف أوراق نقدية.