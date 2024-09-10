خليل الحاج توفيق عن الاقتراع:التنظيم على اعلى مستوى

وطنا اليوم:نشر رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، منشوراً عبر صفحته على الفيسبوك عن تجربته في العملية الانتخابية والوقت المستغرق للادلاء بصوته.

وكتب الحاج توفيق:

قمت بالواجب تجاه وطني واقترعت انا وأسرتي في احد مدارس واد السير ، ولم تستغرق العملية الانتخابية معنا منذ دخولنا بوابة المدرسة وحتى انتهينا سوى ١٠ دقائق تقريبا”.

التنظيم على اعلى مستوى ، على الباب يستقبلك رجال الأمن بكل احترام وحتى خلال المغادرة يبتسمون في وجهك ويقولون لك ، مع السلامة الله معك .

داخل المدرسة صبايا وشباب مثل الورد يرشدونك إلى مكان الصندوق بكل أدب واحترام ومع ابتسامه ايضا .

داخل القاعة ، اللجنة تعاملت معي بشكل راقي ومحترم وإرشاد وشرح وافي عن كيفية الاقتراع على القائمة المحلية والوطنية .

بصراحة الهيئة المستقلة وكل أجهزة الدولة قامت بما عليها لتسهيل عملية الاقتراع ، الباقي علينا …

اتمنى واتمنى واتمنى بداية من زملائي في القطاع الخاص بالمملكة ان يشاركوا في هذا الواجب الوطني وحث موظفيهم كذلك ثم اتمنى على كل مواطن أردني المشاركة ،

واخر رجاء هو لأهل عاصمتنا الحبيبة : لا تجعلوا عمان كما هو الحال في كل إنتخابات فى ادنى القائمة من حيث اعداد المقترعين ونسب الاقتراع .

عمان لها حق على أبناءها أن يشاركوا ويختاروا الخيرة من ابناء الوطن للوقوف إلى جانب الوطن .

معانا حتى الساعة ٧ ولكن الان الشوارع فاضية والمدارس لا يوجد بها ازدحام ، قول يا الله وشارك الان قبل الغدا وانتخب ولا تستخف بصوتك او بدور مجلس النواب في حماية الوطن والنهوض باقتصاده .

البلد إلها حق علينا

اولادنا إلهم حق علينا نحمي مستقبلهم ونؤمن لهم حياة كريمة آمنة.

هذا ليس امراً لا سمح الله

هذا نداء ورجاء مني وانا أصغركم