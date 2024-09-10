الحوثيون يعلنون إسقاط تاسع مسيرة أميركية من طراز إم.كيو-9

وطنا اليوم:أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي)، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة أميركية مسيّرة، في حين قالت الولايات المتحدة إنهاد دمرت منظومتين صاروخيتين للجماعة.

وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إنهم نجحوا في إسقاط طائرة أميركية من طراز “إم كيو 9” في محافظة صعدة شمالي اليمن، مضيفا أنها الثانية خلال 72 ساعة.

وهذه الطائرة المسيرة هي التاسعة من نفس النوع التي يسقطها الحوثيون منذ انتشار القوات الأميركية والتحالف في منطقة البحر الأحمر ردا على استهداف الحوثيين للسفن المتجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر اليوم، أنها نجحت في تدمير منظومتين صاروخيتين تابعتين لجماعة الحوثي، ومركبة دعم في مناطق سيطرتها (لم يذكرها)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت سنتكوم، في بيان على منصة إكس، أنها دمرت كذلك طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة البحر الأحمر.

وقالت إن هذه الأنظمة كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.