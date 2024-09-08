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بنك الإسكان داعم لمشروع “دار نعمة” في محافظتي جرش والعقبة

منذ 6 ساعات
بنك الإسكان داعم لمشروع “دار نعمة” في محافظتي جرش والعقبة

وطنا اليوم:وسّع بنك الإسكان شراكته مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب من خلال تقديم الدعم الحصري عن قطاع البنوك لمشروع “دار نعمة” في محافظتي جرش والعقبة، حيث يسعى البنك إلى تغطية مناطق جغرافية أكبر وضمن إطار عمل ممنهج يجمع المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات، ويُفعل مبدأ التدريب من أجل التشغيل، باعتبار ذلك من أبواب التمكين المتماشية مع برنامج بنك الإسكان للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”.
ويهدف الدعم المقدم من البنك لإقامة مشروع “دار نعمة” في محافظتي جرش والعقبة، إلى تمكين السيدات وتذليل العوائق أمامهن من خلال إكسابهن المهارات المهنية والحرفية والإنتاجية في العديد من المجالات، بما يفتح لهن ولأسرهن أبواب جديدة للانخراط في مشاريع تنموية خدمية وإنتاجية مدرة للدخل، وقادرة على الاستدامة والتطور، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص التدريب والعمل. ويذكر أن بنك الإسكان شريك استراتيجي لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، وقدّم دعمه الحصري لإقامة مشروع مركز تطوير حرفة الصوف والتصنيع الغذائي لسيدات منطقة الصفاوي في المفرق.

 


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