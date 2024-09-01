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10 ملايين شخص.. المغرب يحقق رقما قياسيا في عدد السياح

منذ ساعة واحدة
10 ملايين شخص.. المغرب يحقق رقما قياسيا في عدد السياح

وطنا اليوم:أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب شهد توافد رقم قياسي من السياح بلغ 10 ملايين سائح عند متم يوليو/تموز 2024، بارتفاع نسبته 15% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة “أن وجهة المغرب استقبلت خلال يوليو 2024 رقما قياسيا بلغ 2.6 مليون سائح، بنمو نسبته 20%.
وبرسم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، تم تسجيل رقم قياسي جديد خلال هذه الفترة من السنة، بلغ 10 ملايين سائح متوافد إلى المملكة، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 15%.
وفيما يخص حجم ليالي المبيت المحققة في مؤسسات الإيواء المصنفة، أكدت المديرية أنه ارتفع بنسبة 8.4% عند متم يونيو/حزيران 2024، ليبلغ 12.7 مليون ليلة مبيت، مبرزة أن هذا التطور يغطي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 13.1% إلى 7.2 ملايين خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وبشأن المداخيل السياحية، فقد اختتمت الفصل الثاني من سنة 2024 مسجلة زخما قدره زائد 9.4%، لترفع نموها إلى 2.3% عند متمم يونيو/حزيران الماضي.
ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي بالمغرب خلال 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الصرف في المملكة.
وتواصل السياحة تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار عام 2023، إثر استقبال 14.5 مليون سائح.


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