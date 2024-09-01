الصفدي: سنتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها

وطنا اليوم:رد وزير الخارجية أيمن الصفدي، على تصريحات نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، والتي يتهم فيها إيران بتهريب الأموال إلى الضفة الغربية عبر الأردن.

وكتب كاتس عبر منصة “إكس”، أمس السبت: “إيران تغمر مخيمات اللاجئين في الضفة بالأموال والأسلحة المهربة عبر الأردن بهدف إقامة جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل، مما يهدد استقرار النظام الأردني أيضا”، بحسب رأيه.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فجر الأحد، إن الأردن سيتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفسلطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكانياته، لافتا إلى أن إسرائيل وحدها المسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة.

وأضاف الصفدي عبر تغريدة في منصة “إكس”، أن عدوان إسرائيل الدموي الحالي على الضفة الغربية المحتلة، جزء من مخططها التصعيدي المدفوع بالعقائدية العنصرية الإلغائية المتطرفة التي تقود الحكومة الإسرائيلية.

وتابع الصفدي، “ندين هذا العدوان، ونرفض المزاعم الكاذبة التي يروجها وزراء إسرائيليون عنصريون لتبريره. ونطالب المجتمع الدولي أن يتحرك فورا لكبح العدوانية الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال وقتلته وغطرسته، وتجنيب المنطقة من تبعاته الكارثية”.

وبين أن كل ما تدعيه إسرائيل بشأن أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب، مضيفا أن الأردن يرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم.

وأوضح الصفدي، أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم.

“ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة” بحسب الصفدي.