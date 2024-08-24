بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

القسام تعلن عن عملية جديدة .. وجيش الاحتلال يخلي قتلاه

منذ ساعتين
القسام تعلن عن عملية جديدة .. وجيش الاحتلال يخلي قتلاه

وطنا اليوم_علنت كتائب القسام، الجناح العسكريّ المسلح لحركة حماس، السبت، عن استهداف آليات إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في الوقت الذي تتحدث فيه المصادر العبريّة عن حدثٍ وصفته بـ”الصعب” في دير البلح، ونقلت أنّ عدد من المصابين وصل إلى المستشفيات الإسرائيليّة

 

وقالت القسام في بيانٍ لها عبر تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام أعد مسبقا في عدد من آليات العدو ومعداته الهندسية بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح”، وبحسب البيان، رصد مقاتلو القسام هبوط طيران إسرائيلي للإخلاء، دون مزيد من التفاصيل.

 

كما استهدف مقاتلو القسام ناقلة جند ودبابة ميركافاه بقذائف الياسين “105” شرق مدينة دير البلح، وفقًا للبيان.

وفي بيانٍ لاحق، قالت القسام: “تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية من وحدة الهندسة إلى داخل أحد الأنفاق المفخخة مسبقًا في منطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع وفور وصولهم إلى داخل النفق تم تفجيره بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:55

عاجل | الشرطة الألمانية تعتقل مشتبهاً به في هجوم بسكين خلف ثلاثة قتلى

17:44

تجار السيارات ينظمون غدا وقفة أحتجاجية أمام هيئة مستثمري المنطاق الحرة

16:31

أقامة توأمة بين غرفتي تجارة عمان وبغداد 

16:20

وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   

15:41

الأمن العام يوضّح تفاصيل القبض على أحد المرشحين عن ثانية عمان

15:02

“بلدية إربد الكبرى تعيد اللوحات الدعائية الانتخابية المخالفة دون غرامات كتنبيه أولي للمرشحين”

14:30

محمد خير مامسر!

14:03

“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال مرشحه عن المقعد المسيحي بدائرة عمان الثانية جهاد مدانات

14:00

شركة أمنية تجدد عقود رعايتها لناديي الفيصلي والوحدات وتطلق عروضاً حصرية لمشجعي الناديين في إطار التزامها المستمر بدعم

13:41

“إطلاق خدمات الترخيص المتنقل في لواء الكورة ضمن مبادرة ‘#بنوصلك’ بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد”

13:36

الدكتور باسم الدهامشة الرجل المناسب في المكان المناسب 

13:18

“استعراض السير الذاتية لمرشحي القائمة الحزبية لحزب إرادة: الخبرات والتطلعات”

وفيات
وزيرة التنمية الاجتماعية تنعى الدكتور محمد خير مامسر   طوقان ينعي الدكتور مامسر وفيات الجمعة 23-8-2024وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي في العاصمة عمانوفيات الخميس 22-8-2024