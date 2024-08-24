القسام تعلن عن عملية جديدة .. وجيش الاحتلال يخلي قتلاه

وطنا اليوم_علنت كتائب القسام، الجناح العسكريّ المسلح لحركة حماس، السبت، عن استهداف آليات إسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في الوقت الذي تتحدث فيه المصادر العبريّة عن حدثٍ وصفته بـ”الصعب” في دير البلح، ونقلت أنّ عدد من المصابين وصل إلى المستشفيات الإسرائيليّة

وقالت القسام في بيانٍ لها عبر تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام أعد مسبقا في عدد من آليات العدو ومعداته الهندسية بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح”، وبحسب البيان، رصد مقاتلو القسام هبوط طيران إسرائيلي للإخلاء، دون مزيد من التفاصيل.

كما استهدف مقاتلو القسام ناقلة جند ودبابة ميركافاه بقذائف الياسين “105” شرق مدينة دير البلح، وفقًا للبيان.

وفي بيانٍ لاحق، قالت القسام: “تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية من وحدة الهندسة إلى داخل أحد الأنفاق المفخخة مسبقًا في منطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع وفور وصولهم إلى داخل النفق تم تفجيره بهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.