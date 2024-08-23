القبة الحديدية تفشل من جديد.. صواريخ حزب الله تشعل النيران بالداخل الفلسطيني

وطنا اليوم_تسببت صواريخ أطلقها “حزب الله” من لبنان على مدينة “كريات شمونة” الشمالية قبل قليل باندلاع حرائق في مبنى، وذلك بعد فشل القبة الحديدية باعتراض بعضها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “نحو عشرة صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة كريات شمونة الشمالية قبل قليل”.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أن أكثر من 100 صاروخ أُطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين منذ صباح يوم الجمعة.

أما “هيئة البث الإسرائيلية” فأعلنت إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو “كريات شمونة” والمنطقة المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة.

وطلبت “بلدية كريات شمونة” ممن تبقى من السكان التزام الأماكن المحصنة والملاجئ حتى إشعار آخر.

تسببت صواريخ أطلقها “حزب الله” من لبنان على مدينة “كريات شمونة” الشمالية قبل قليل باندلاع حرائق في مبنى، وذلك بعد فشل القبة الحديدية باعتراض بعضها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “نحو عشرة صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة كريات شمونة الشمالية قبل قليل”.

وأضاف: “تم اعتراض بعض الصواريخ بواسطة القبة الحديدية، في حين سقط بعضها الآخر على المدينة”.

ونشرت وسائل إعلام عبرية مشاهد تظهر اشتعال النيران في مبنى بـ”كريات شمونة” عقب سقوط عدد من صواريخ حزب الله.

وأصيب منزل بشكل مباشر في مدينة “كريات شمونة” شمالي فلسطين المحتلة، الجمعة، جراء إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان.

وقالت “هيئة البث الإسرائيلية” (رسمية) إنّ منزلا أصيب بشكل مباشر، واشتعلت النيران داخله جراء إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان نحو مدينة “كريات شمونة” ومحيطها، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات بشرية.

وأضافت أنه للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، تتعرض “كريات شمونة” ومحيطها لإطلاق صواريخ من لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني شن 14 هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية شمال فلسطين المحتلة حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة.

ويذكر أن هذا أكبر عدد هجمات يشنها الحزب على الاحتلال الإسرائيلي منذ 35 يوما، وتأتي بالتزامن مع إعلانه مقتل 7 من عناصره بنيران إسرائيلية.

وذكرت القناة الـ12 العبرية أن أكثر من 100 صاروخ أُطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين منذ صباح يوم الجمعة.

أما “هيئة البث الإسرائيلية” فأعلنت إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو “كريات شمونة” والمنطقة المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة.

وطلبت “بلدية كريات شمونة” ممن تبقى من السكان التزام الأماكن المحصنة والملاجئ حتى إشعار آخر.