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العثور على جثة ابنة مايك لينش بعد غرق يخته في صقلية

منذ 10 ثواني
العثور على جثة ابنة مايك لينش بعد غرق يخته في صقلية

وطنا اليوم:قال خفر السواحل الإيطالي، اليوم الجمعة، إنه تم العثور على جثة الشخص المفقود الأخير الذي كان على متن يخت فاخر غرق قبالة سواحل صقلية بين الحطام.
وتم اكتشاف جثة الفتاة المراهقة اليوم الجمعة، وهي آخر جثة من المفقودين جراء غرق اليخت الفاخر، بحسب الأسوشيتد برس.
ولم يتم التعرف على هويتها، ولكن يقال إن هانا لينش، ابنة قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش البالغة من العمر 18 عامًا، في عداد المفقودين.
كانت عائلة لينش على متن يخت “ذا بايجيان”، الذي يبلغ طوله 56 مترا ويرفع العلم البريطاني، عندما ضربته عاصفة في وقت مبكر الاثنين.
وقال مسؤولو الحماية المدنية إنهم يعتقدون أن اليخت تعرض لإعصار فوق الماء، وغرقت بسرعة.
وتم انتشال جثة مايك لينش أمس الخميس.
يذكر أن لينش كان يحتفل ببراءته الأخيرة من تهم الاحتيال مع عائلته والأشخاص الذين دافعوا عنه في المحاكمة في الولايات المتحدة.
وكانت زوجته أنجيلا باكاريس من بين الناجين الخمسة عشر


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