بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مجلس أوقاف القدس يؤكد تشبثه ودعمه الكامل للوصاية الهاشمية

منذ دقيقة واحدة
مجلس أوقاف القدس يؤكد تشبثه ودعمه الكامل للوصاية الهاشمية

وطنا اليوم:أكد مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس الشريف، تشبثه ودعمه الكامل لوصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ودفاعه المستمر عن المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وقال مجلس اوقاف القدس في بيان بيان صادر عنه اليوم الأربعاء :
في هذه الأيام العصيبة وفي الذكرى الخامسة والخمسين للحريق المشؤوم الذي طال المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك، في واحدة من أبشع تجليات مشاهد الظلم والطغيان والتعصب بما خلفته من مشاعر الألم والحزن في وجدان وذاكرة أبناء الأمة الإسلامية، والذي خططت له ونفذته أياد صهيونية غادرة أوقدت نيران حقدها غيلة بتنفيذ من المتطرف المدعو مايكل روهان الأسترالي الجنسية، والتي أتت على جزء كبير من المسجد بما فيها منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي والعديد من المقدرات النفيسة والنادرة من معالم الفن والحضارة والزخارف الإسلامية.
ولا تزال فصول هذه الجريمة النكراء واشعال الحرائق مستمرة إلى يومنا هذا بأشكال وأبعاد لا تقل خطورة في المساس برسالة وهوية المسجد الأقصى المبارك، وبمباشرة أصحاب نفس العقلية المتطرفة الداعية الى الخراب واشعال النيران والهدم عبر سلاسل متلاحقة من الاقتحامات اليومية من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، والتي لا زالت تبتدع جملة من التوجهات الاستفزازية لمشاعر المسلمين من إقامة صلوات وطقوس تلمودية علنية واهازيج ورقصات داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وليس أقل منها خطورة تلك الحفريات والمشاريع التهويدية المشبوهة في محيطه وأسفل جدرانه، بدعم وتأييد واضح من قبل منظومة التطرف الحاقدة ورعاتها.
وفي هذه الذكرى المشؤومة يؤكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف ومحيطه ورغم كل ما يتعرض له من محاولات التهويد والتغيير في واقعه الديني والتاريخي والقانوني بمنطق القوة والغطرسة، سيبقى مسجداً إسلامياً للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة بكامل مساحته البالغة 144 دونماً فوق الأرض وتحتها.
وختاماً يؤكد مجلس الأوقاف على تشبثه ودعمه الكامل لوصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ودفاعه المستمر عن المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
القدس 21 أب 2024م
وفق 17 صفر 1446هـ


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:31

الروابدة تستعرض تعديلات قانون العمل

14:22

أحوال الغزيين في مصر.. مشاكل في الإقامة والعلاج والتعليم

14:10

التساويات واللاتساويات في الانتخابات!

14:07

50 شهيدا و124 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

13:58

دراسة ترصد : أحزاب أردنية توافق على العلاقة مع العدو الإسرائيلي

13:46

صديق مقرب من بوتين: الغرب يخاطر بإشعال حرب عالمية

12:37

شركة أمنية تطلق خدمة “التوثيق الإلكتروني الذاتي”

12:36

الجغبير: نظام الإعفاءات الجديد يضمن دخول سلع موفرة للطاقة ويحمي المستهلك من المنتجات منخفضة الجودة

12:27

اغتيال شقيق قيادي بحركة فتح في غارة صيدا

12:20

فقدان السيطرة على سفينة بعد إصابتها بـ3 قذائف قبالة الحديدة

12:05

الصفدي لبلينكن: الأردن سيعد ملفات قانونية للتحرك ضد اعتداءات إسرائيل على المقدسات

11:59

الشوبكي يرجح تخفيض سعر البنزين والديزل

وفيات
وفيات الأربعاء 21-8-2024جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق د. مروان كمالوفيات الثلاثاء 20-8-2024وفيات الإثنين 19-8-2024وفيات الأحد 18-8-2024