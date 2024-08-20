بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية للطلبة: إعادة الصف لمن تزيد غياباته عن 20 يوما

منذ 15 ثانية
التربية للطلبة: إعادة الصف لمن تزيد غياباته عن 20 يوما

وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري، عن تفاصيل بدء تطبيق التعديل الجديد لعدد أيام غياب طلبة المدارس.
وقال العمري إنه وفقا للأسس الجديدة للرسوب والنجاح، لا يسمح للطالب التغيب عن الدوام المدرسي ما لم يكن هنالك مبرر او عذر مرضي او قهري موثقا بتقرير.
وأضاف، أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة الغياب بعذر او بدون عذر عن 10% من مجموع أيام الدوام المدرسي، وإذا تجاوز غيابه هذه النسبة فيكون على الطالب إعادة دراسة الصف.
وبين أن الـ 10% من مجموع أيام الدوام تعني قرابة 20 يوما، مؤكدا أن عقوبة من تزيد غياباته عن هذه النسبة إعادة دراسة صفه.
وأوضح أن النسبة سابقا كانت 20% وجاء التعديل لتقليص نسبة الغياب المدرسي، والحفاظ على الدوام ما يعرض الطالب أكثر إلى المنهاج والمساهمة في تحسين العملية الدراسية.
وأكد العمري أن الجميع مسؤول عن تطبيق هذا التعديل وعلى رأسهم اولياء أمور الطلبة، وذلك للحفاظ على طلبتنا وتحسين مخرجات التعليم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:30

النابلسي: خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتمكين الشباب في الأردن

14:22

إلزام الوسطاء الماليين بتحويل حسابات المتعاملين غير المحدثة إلى راكدة

14:18

الخصاونة في إجازة خاصة.. وكريشان رئيسا للوزراء بالوكالة

14:14

حزب إرادة يعلن بيانه الانتخابي.. ماذا قال عن خدمة العلم ورواتب الموظفين

14:10

نتنياهو يواجه سيلا من الانتقادات: كان بالإمكان إعادة الأسرى أحياء

14:07

أنا أجمل منها .. ترامب غاضب من غلاف مجلة تايم

12:55

المقبولون بمدارس الملك عبدالله للتميز – أسماء

12:46

تعرف على أبرز الأسباب الموجبة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي

12:39

وزير الداخلية : دور الحكومة حيادي بالانتخابات

12:23

#عاجل بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن البيان الانتخابي لحزب ارادة من قبل الأمين العام نضال البطاينة ونائبه لشؤون برنامج الحزب بدرية البلبيسي

12:21

جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق د. مروان كمال

12:04

اختفاء ملياردير بريطاني وابنته بعد غرق يخته قبالة سواحل صقلية

وفيات
جامعة فيلادلفيا تنعى شقيق د. مروان كمالوفيات الثلاثاء 20-8-2024وفيات الإثنين 19-8-2024وفيات الأحد 18-8-2024وفيات الجمعة 16-8-2024