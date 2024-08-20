التربية للطلبة: إعادة الصف لمن تزيد غياباته عن 20 يوما

وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري، عن تفاصيل بدء تطبيق التعديل الجديد لعدد أيام غياب طلبة المدارس.

وقال العمري إنه وفقا للأسس الجديدة للرسوب والنجاح، لا يسمح للطالب التغيب عن الدوام المدرسي ما لم يكن هنالك مبرر او عذر مرضي او قهري موثقا بتقرير.

وأضاف، أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة الغياب بعذر او بدون عذر عن 10% من مجموع أيام الدوام المدرسي، وإذا تجاوز غيابه هذه النسبة فيكون على الطالب إعادة دراسة الصف.

وبين أن الـ 10% من مجموع أيام الدوام تعني قرابة 20 يوما، مؤكدا أن عقوبة من تزيد غياباته عن هذه النسبة إعادة دراسة صفه.

وأوضح أن النسبة سابقا كانت 20% وجاء التعديل لتقليص نسبة الغياب المدرسي، والحفاظ على الدوام ما يعرض الطالب أكثر إلى المنهاج والمساهمة في تحسين العملية الدراسية.

وأكد العمري أن الجميع مسؤول عن تطبيق هذا التعديل وعلى رأسهم اولياء أمور الطلبة، وذلك للحفاظ على طلبتنا وتحسين مخرجات التعليم.