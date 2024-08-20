وزير الداخلية : دور الحكومة حيادي بالانتخابات

وطنا اليوم:التقى وزير الداخلية مازن الفراية في مبنى الوزارة اليوم مع بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراقبة الانتخابات النيابية القادمة بحضور مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب وعدد من المعنيين في الوزارة .

وأوضح الوزير الفراية أن دولة رئيس الوزراء قد أكد على الحيادية التامة للحكومة وأن دورها يقتصر على الدعم اللوجيستي والوقوف على مسافة واحد من كافة المرشحين ، مشيراً إلى دور وزارة الداخلية ومديرية الامن العام المحدد في الجوانب الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية وسبل تأمين الحماية الأمنية لمراكز ‏الاقتراع والفرز ومراكز تجميع النتائج النهائية وضمان سير العملية الانتخابية على النحو ‏المأمول خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات وصول الناخبين الى ‏صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه استعرض مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات طلال الفايز آلية إعداد جداول الناخبين القانونية والالكترونية والتي تمت بإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب وسارت ضمن مراحلها القانونية وانتهت بإعداد الجداول النهائية للناخبين وحسب المدد القانونية.

وقدمت البعثة شكرها لوزارة الداخلية على اللقاء وأشادت بالجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية للاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية 2024